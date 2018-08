Aretha Franklin et Eurythmics - Sisters Are Doin' It for Themselves (1985)

Une voix inoubliable. La "Reine de la Soul" est décédée le 16 août à l'âge de 76 ans. Aretha Franklin laisse derrière elle une carrière exceptionnelle démarrée en 1956, alors qu'elle n'a que 14 ans. Au fil des ans, l'artiste a marqué des générations avec plus de 75 millions de disques vendus et 18 Grammy Awards. Outre ses tubes devenus cultes, Aretha Franklin a également enregistré de nombreux duos avec des stars de légende.



En 1985, elle interprète Sisters Are Doin' It for Themselves avec Eurythmics. 18 ans se sont écoulés depuis la sortie de Respect, sa fameuse repris d'Otis Redding, l'un des ses premiers tubes. En chantant avec Eurythmics, la "Lady Soul" donne un nouveau souffle à sa carrière et démarre une série de duos emblématiques.



De Keith Richards (1986) à Whitney Houston (1989) sans oublier George Michael (1985, (re)découvrez les plus grandes collaborations d'Aretha Franklin.