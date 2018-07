publié le 29/01/2018 à 06:34

Les Grammy Awards, grand-messe musicale de l'année, a fait danser le Madison Square Garden de New York dans la nuit du 28 au 29 janvier. Présentée par James Corden, célèbre pour son émission Karpool Karaoke, elle a récompensé les plus grand(e)s artistes, albums et performances de l'année.

Et après les robes noires qui avaient dominé les Golden Globes en solidarité avec le mouvement #MeToo, ce sont les roses blanches qui ont envahi le tapis rouge des Grammys."Une rose blanche est symbole de respect, marque un nouveau début et exprime un espoir pour l'avenir", a tweeté le mouvement "Time's Up", lancé par des centaines de femmes d'Hollywood pour venir en aide aux victimes de harcèlement sexuel.



Avec ses sept statuettes, dont trois dans les catégories principales, Bruno Mars est le vainqueur de la soirée, suivi de près par le rappeur Kendrick Lamar. Outre leurs performances applaudies, la 60e cérémonie des Grammy Awards est marquée par les passages forts en émotion de Lady Gaga, Kesha et Pink.

1. La sublime prestation de Lady Gaga

Lady Gaga a de nouveau fait fort au Madison Square Garden. La papesse de la pop a transformé son piano en oiseau géant, en le recouvrant de plumes blanches sur une scène plongée dans le noir. Un effet visuel de toute beauté, applaudi par l'assistance. L'artiste a dédié son titre Joanne, extrait de son dernier album, à sa tante décédée du Lupus en 1974. "Elle [la chanson] est destinée à promouvoir l'amour et la compassion, même pour ceux qui ne comprennent pas ces notions", a-t-elle expliqué.

Après une minute à interpréter Joanne, Lady Gaga a changé de chanson en lançant un politique "Time's up" en référence au mouvement pour l'égalité et contre le harcèlement. La chanteuse a ensuite interprété une version puissante de Millions Reasons sous les cris approbateurs de la salle.

2. Hillary Clinton tacle Donald Trump

Une cérémonie de remise de récompense sans une attaque contre le nouveau locataire de la Maison Blanche est impensable. C'est devenu une sorte de tradition aux États-Unis. Les Grammy Awards de 2018 n'ont pas fait exception à cette nouvelle règle tacite. Dans une séquence humoristique, le présentateur James Corden a fait lire divers extraits du livre Fire and Fury à des célébrités comme Hillary Clinton.



Ce livre à charge du journaliste Michael Wolff contre Donald Trump contient des anecdotes peu flatteuses sur le président américain et son administration ainsi que quelques indiscrétions négatives d'un ancien très proche de Donald Trump : Steve Bannon.

3. Le duo Elton John et Miley Cyrus

Quelques jours après avoir annoncé sa tournée d'adieux, Elton John a fait sensation aux Grammy Awards. L'artiste britannique, qui avait posé une rose blanche contre le harcèlement et pour l'égalité, a interprété Tiny Dancer. Il a été rejoint par Miley Cyrus pour la fin de la chanson. L'ex star Disney a réussi une excellente performance avec sa voix puissante.



Après cette performance, Miley Cyrus n'a pas manqué de remercier Elton John sur Twitter : "Sir Elton John, je n'ai pas les mots pour vous remercier de m'avoir accordé l'honneur de jouer avec vous ce soir aux Grammy's. J'ai aimé chaque moment passé avec vous au cours de ces années et je chérirai chaque seconde votre gentillesse. Continuons de nous battre pour la fin de l'épidémie du sida !".

4. Le show graphique et politique de Kendrick Lamar

Récompensé par 5 statuettes, dont celle d'artiste rap de l'année Kendrick Lamar a ouvert la retransmission télévisée avec une performance coup de poing, offrant à un public enthousiaste une interprétation de son titre XXX, avec Bono du groupe U2 et entouré de figurants en tenue camouflage et cagoule noire. XXX est l'un des titres les plus engagés de l'album DAMN., qui évoque les meurtres de jeunes afro-américains aux États-Unis. Kendrick Lamar a conclu sa prestation entouré de figurants habillés de rouge, qui semblaient recevoir des coups de feu et s'écrouler.

6. L'émotion de Pink

Pour cette 60e cérémonie des Grammy Awards, Pink portait un t-shirt blanc, une couleur symbolique pour cette soirée. La chanteuse a chanté Wild Hearts Can't Be Broken, extrait de son album Beautiful Trauma, avec une interprète de la langue des signes. La voix de la chanteuse, accompagnée au piano a donné encore plus d'intensité au moment. Pink n'a d'ailleurs pas caché son émotion à la fin de la chanson, sous les applaudissements du public.

7. L'engagement de Kesha

C'est l'un des grands moments de la soirée. Sur scène, Kesha, vêtue de blanc a interprété Praying en compagnie de nombreuses chanteuses, elles aussi habillées en blanc. Parmi les artistes qui ont l'accompagnée sur scène, Cyndi Lauper, Camila Cabello et la Resistance Revival Chorus (collectif de plus de 60 femmes qui réunissent pour chanter "dans un esprit de joie collective et de résistance").



Comme l'explique le média Le Washington Post, cette performance de Kesha et son titre font écho à son combat judiciaire contre Sony, après avoir révélé qu'elle avait été violé par le producteur Dr.Luke.

8. Bruno Mars, le showman de la soirée

Le chanteur américain Bruno Mars a reçu dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 janvier le prix de l'album de l'année pour 24K Magic lors de la cérémonie des Grammy Awards, raflant trois des quatre trophées majeurs de la soirée.



C'est la première fois que l'artiste né à Hawaï décroche la récompense reine aux Grammys pour l'un de ses albums, même s'il avait été crédité l'an dernier pour la victoire de la chanteuse britannique Adele, pour laquelle il a co-écrit le titre All I Ask sur son disque 25. Accompagné par la chanteuse Cardi B, Bruno Mars a fait danser le Madison Square Garden avec un show ovationné.

