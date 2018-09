Emmy Awards 2018 : le palmarès complet des séries récompensées

publié le 18/09/2018 à 05:15

Remporter un Emmy Award en 2018 devait avoir une saveur toute spéciale. Il s'agissait de la première cérémonie placée sous le signe de la diversité après l'onde de choc #MeToo et d'une année anniversaire puisque il s'agissait de la 70ème édition de la cérémonie.



Comme chaque année, les meilleures séries télévisées ont été sacrées après des discours drôles, engagés et une bonne dose de glamour sur un tapis couleur or pour l'occasion. L'académie des Emmy Awards devait trancher entre d'immenses succès critiques et populaires : la fantastique Game of Thrones, la politique et féministe The Handmaid's Tale ou la stylisée The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, qui comptaient parmi les séries les plus nommés de l'année.

Voici la liste complète de toutes les récompenses remises dans la nuit du 17 au 18 septembre 2018, accompagnée des autres séries nommés dans chaque catégorie.

Séries dramatiques

Meilleure série dramatique

The Americans (FX)

The Crown (Netflix)

> Game of Thrones (HBO)

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate (Hulu)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)



Meilleur acteur

Jason Bateman pour le rôle de Martin "Marty" Byrde dans Ozark

Sterling K. Brown pour le rôle de Randall Pearson dans This Is Us

Ed Harris pour le rôle de l'homme en noir dans Westworld

> Matthew Rhys pour le rôle de Philip Jennings dans The Americans

Milo Ventimiglia pour le rôle de Jack Pearson dans This Is Us

Jeffrey Wright pour le rôle de Bernard Lowe dans Westworld



Meilleure actrice

> Claire Foy pour le rôle d'Élisabeth II dans The Crown

Tatiana Maslany pour les rôles de multiples personnages dans Orphan Black

Elisabeth Moss pour le rôle de June Osborne-Offred dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Sandra Oh pour le rôle d'Eve Polastri dans Killing Eve

Keri Russell pour le rôle d'Elizabeth Jennings pour The Americans

Evan Rachel Wood pour le rôle de Dolores Abernathy dans Westworld



Meilleur acteur dans un second rôle

Nikolaj Coster-Waldau pour le rôle de Jaime Lannister dans Game of Thrones

> Peter Dinklage pour le rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones

Joseph Fiennes pour le rôle du commandant Fred Waterford dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

David Harbour pour le rôle de Jim Hopper dans Stranger Things

Mandy Patinkin pour le rôle de Saul Berenson dans Homeland

Matt Smith pour le rôle du Prince Philip dans The Crown



Meilleure actrice dans un second rôle

Alexis Bledel pour le rôle d'Emily dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Millie Bobby Brown pour le rôle de Jane Ives / Onze dans Stranger Things

Ann Dowd pour le rôle de Tante Lydia dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Lena Headey pour le rôle de Cersei Lannister dans Game of Thrones

Vanessa Kirby pour le rôle de la Princesse Margaret dans The Crown

> Thandie Newton pour le rôle de Maeve Millay dans Westworld

Yvonne Strahovski pour le rôle de Serena Joy Waterford dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate



Meilleure réalisation

Jason Bateman pour l'épisode Le glas dans Ozark

> Stephen Daldry pour l'épisode Pater familias dans The Crown

Matt et Ross Duffer pour l'épisode Chapitre Neuf : Le Portail dans Stranger Things

Jeremy Podeswa pour l'épisode Le Dragon et le Loup dans Game of Thrones

Daniel Sackheim pour l'épisode Ce soir on improvise dans Ozark

Kari Skogland pour l'épisode L'Après dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Alan Taylor pour l'épisode Au-delà du Mur dans Game of Thrones



Meilleur scénario

David Benioff et D. B. Weiss pour l'épisode Le Dragon et le Loup dans Game of Thrones

Matt et Ross Duffer pour l'épisode Chapitre Neuf : Le Portail dans Stranger Things

> Joel Fields et Joe Weisberg pour l'épisode Point de départ dans The Americans

Bruce Miller pour l'épisode June dans The Handmaid's Tale : La Servante écarlate

Peter Morgan pour l'épisode L'homme mystère dans The Crown

Phoebe Waller-Bridge pour l'épisode Nice Face dans Killing Eve

Séries comiques

Meilleure série comique

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

Black-ish (ABC)

Larry et son nombril (HBO)

GLOW (Netflix)

> Mme Maisel, femme fabuleuse (Amazon)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)



Meilleur acteur

Anthony Anderson pour le rôle d'André Johnson, Sr. dans Black-ish

Ted Danson pour le rôle Michael dans The Good Place

Larry David pour le rôle de Larry David dans Larry et son nombril

Donald Glover pour le rôle d'Earnest Marks dans Atlanta

> Bill Hader pour le rôle de Barry Berkman / Barry Block dans Barry

William H. Macy pour le rôle de Frank Gallagher dans Shameless



Meilleure actrice

Pamela Adlon pour le rôle de Sam Fox dans Better Things

> Rachel Brosnahan pour le rôle de Miriam « Midge » Maisel dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Allison Janney pour le rôle de Bonnie Plunkett dans Mom

Issa Rae pour le rôle d'Issa dans Insecure

Tracee Ellis Ross pour le rôle de Dr Rainbow Johnson dans Black-ish

Lily Tomlin pour le rôle de Frankie Bergstein dans Grace et Frankie



Meilleur acteur dans un second rôle

Louie Anderson pour le rôle de Christine Baskets dans Baskets

Alec Baldwin pour le rôle de Donald Trump dans Saturday Night Live

Tituss Burgess pour le rôle de Titus Andromedon dans Unbreakable Kimmy Schmidt

Brian Tyree Henry (en) pour le rôle de Alfred « Paper Boi » Miles dans Atlanta

Tony Shalhoub pour le rôle de Abe Weissman dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Kenan Thompson pour plusieurs personnages dans Saturday Night Live

> Henry Winkler pour le rôle de Gene Cousineau dans Barry



Meilleure actrice dans un second rôle

Zazie Beetz pour le rôle Vanessa « Van » Keefer dans Atlanta

> Alex Borstein pour le rôle de Susie Myerson dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Aidy Bryant pour plusieurs personnages dans Saturday Night Live

Betty Gilpin pour le rôle Debbie « Liberty Belle » Eagan dans GLOW

Leslie Jones pour plusieurs personnages dans Saturday Night Live

Kate McKinnon pour plusieurs personnages dans Saturday Night Live

Laurie Metcalf pour le rôle de Jackie Harris dans Roseanne

Megan Mullally pour le rôle de Karen Walker dans Will et Grace



Meilleure réalisation

Mark Cendrowski pour l'épisode The Bow Tie Asymmetry dans The Big Bang Theory

Donald Glover pour l'épisode FUBU dans Atlanta

Bill Hader pour l'épisode Faites votre marque dans Barry

Mike Judge pour l'épisode Initial Coin Offering dans Silicon Valley

Hiro Murai (en) pour l'épisode Teddy Perkins dans Atlanta

Jesse Peretz pour l'épisode Pilote dans GLOW

> Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse



Meilleur scénario

Alec Berg pour l'épisode Fifty-One Percent dans Silicon Valley

Alec Berg et Bill Hader pour l'épisode Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going dans Barry

Donald Glover pour l'épisode Alligator Man dans Atlanta

Stefani Robinson pour l'épisode Barbershop dans Atlanta

Elizabeth Sarnoff pour l'épisode Chapter Seven: Loud, Fast, and Keep Going dans Barry

> Amy Sherman-Palladino pour l'épisode Pilote dans Mme Maisel, femme fabuleuse

Mini-séries et téléfilms

Meilleure série limitée

L'Aliéniste (TNT)

> The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Genius: Picasso (Nat Geo)

Godless (Netflix)

Patrick Melrose (Showtime)



Meilleur acteur

Antonio Banderas pour le rôle de Pablo Picasso dans Genius: Picasso

> Darren Criss pour le rôle d'Andrew Cunanan dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch pour le rôle de Patrick Melrose dans Patrick Melrose

Jeff Daniels pour le rôle de John O. Neill dans The Looming Tower

John Legend pour le rôle de Jésus dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

Jesse Plemons pour le rôle de Robert Daly dans Black Mirror: USS Callister



Meilleure actrice

Jessica Biel pour le rôle de Cora Tannetti dans The Sinner

Laura Dern pour le rôle de Jennifer Fox dans The Tale

Michelle Dockery pour le rôle d'Alice Fletcher dans Godless

Edie Falco pour le rôle de Leslie Abramson dans Law & Order True Crime: The Menendez Murders

> Regina King pour le rôle de Latrice Butler dans Seven Seconds

Sarah Paulson pour le rôle d'Ally Mayfair-Richards dans American Horror Story: Cult



Meilleur acteur dans un second rôle

> Jeff Daniels pour le rôle de Frank Griffin dans Godless

Brandon Victor Dixon (en) pour le rôle de Judas Iscariot dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

John Leguizamo pour le rôle de Jacob Vazquez dans Waco

Ricky Martin pour le rôle d'Antonio D'Amico dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Édgar Ramírez pour le rôle de Gianni Versace dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Michael Stuhlbarg pour le rôle de Richard Clarke dans The Looming Tower

Finn Wittrock pour le rôle de Jeffrey Trail dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story



Meilleure actrice dans un second rôle

Sara Bareilles pour le rôle de Mary Magdalene dans Jesus Christ Superstar Live in Concert

Penélope Cruz pour le rôle de Donatella Versace dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Judith Light pour le rôle de Marilyn Miglin dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Adina Porter pour le rôle de Beverly Hope dans American Horror Story: Cult

> Merritt Wever pour le rôle de Mary Agnes McNue pour Godless

Letitia Wright pour le rôle de Nish pour Black Mirror: Black Museum



Meilleure réalisation

Edward Berger pour Patrick Melrose

Scott Frank pour Godless

David Leveaux et Alex Rudzinski pour Jesus Christ Superstar Live in Concert

Barry Levinson pour Paterno

David Lynch pour Twin Peaks

> Ryan Murphy pour l'épisode Celui qui voulait exister dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Craig Zisk pour l'épisode 9/11 dans The Looming Tower



Meilleur scénario

> William Bridges et Charlie Brooker pour l'épisode USS Callister dans Black Mirror

Scott Frank pour Godless

David Lynch et Mark Frost pour Twin Peaks

Kevin McManus et Matthew McManus pour l'épisode Nettoyage dans American Vandal

David Nicholls pour Patrick Melrose

Tom Rob Smith pour l'épisode La maison près du lac dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story