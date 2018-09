Stevie Wonder et Ariana Grande aux funérailles d'Aretha Franklin, le 31 août 2018

publié le 01/09/2018 à 11:41

Le monde de la musique fait un dernier adieu à l'une de ses plus grandes voix. Aretha Franklin, disparue des suites d'un cancer le 16 août dernier, aura eu des funérailles à la hauteur de sa renommée : huit heures de cérémonie lors de laquelle stars de la musique, fans ou anciens présidents étaient venus lui rendre hommage.



Parmi eux, deux générations d'artistes, représentés par Stevie Wonder et Ariana Grande. Le premier, ami de longue date de la Reine de la Soul, a joué un solo d'harmonica et entonné le tube As, en clôture de cette cérémonie d'hommage.

"Ce qui doit arriver aujourd'hui, pas seulement dans cette nation mais à travers le monde, c'est que nous devons rendre à l'amour sa grandeur", a lancé le chanteur dans l'une des quelques piques envoyées au président Donald Trump, grand absent de cette cérémonie.

> Stevie Wonder: Aretha Franklin wanted to 'make love great again'

L'auteur-compositeur détournait le slogan de campagne du milliardaire, "Rendre à l'Amérique sa grandeur" (Make America great again). Il a également ajouté : "Parce que oui, les vies noires comptent", référence cette fois au mouvement militant afro-américain anti-raciste Black Lives Matter.







Parmi les autres images marquantes de ces funérailles, l'hommage d'Ariana Grande, qui a interprété le tube d'Aretha Franklin de 1968 (You make me fell) Natural Woman, tandis que la chanteuse Jennifer Hudson a ému l'assemblée en chantant Amazing Grace.

> Ariana Grande Performs "Natural Woman" at Aretha Franklin's Funeral