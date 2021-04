publié le 29/04/2021 à 16:36

Emmanuel Macron a détaillé le calendrier du déconfinement dans une interview parue chez nos confrères de la presse quotidienne régionale. En ce qui concerne les musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacle, ils pourront à nouveau accueillir des spectateurs et visiteurs à partir du 19 mai.

Dès le mercredi 19 mai, les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur.

La jauge augmentera jusqu'à 5.000 personnes dans des lieux culturels, des stades, des salons et foires d'exposition, à partir du 9 juin. Ces lieux seront accessibles grâce au pass sanitaire qui permettra de montrer qu’on est vacciné ou testé négatif.

À partir du mercredi 30 juin, la jauge devrait disparaître. Ainsi, tous les établissements recevant du public ne seront plus soumis à des jauges restreintes et "tout événement" rassemblant plus de 1.000 personnes sera possible grâce au pass sanitaire. Cela dépendra toutefois de la situation sanitaire locale. Les gestes barrières et la distanciation sociale seront encore et toujours de rigueur. En revanche, les discothèques demeurent fermées.

Quelques départements en sursis

Ces mesures sont prises à l'échelle nationale, "sauf situation sanitaire départementale dégradée", a prévenu l’Élysée. Les réouvertures pourront être bloquées par le gouvernement si le taux d'incidence dépasse plus de 400 cas pour 100.000 habitants. Les départements qui dépassent actuellement ce taux sont : les Bouches-du-Rhône, l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.