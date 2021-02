Slimane : "J'ai un doux rêve, travailler avec Céline Dion", confie le chanteur

publié le 04/02/2021 à 20:27

Vainqueur de la cinquième saison de The Voice en 2016, son premier album À bout de rêves a été numéro un en France, en Belgique et en Suisse. En 2020 il a été le plus gros vendeur de disques du pays grâce à son album Versus, qu'il interprète en duo avec Vitaa et récemment il a composé le dernier hymne des Enfoirés, Slimane était l'invité de RTL soir ce jeudi 4 février.

Le chanteur de 31 ans, également auteur et compositeur, est fréquemment sollicité par de nombreux artistes pour composer des chansons. Parmi eux, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amel Bent, ou encore Kendji Girac. Un répertoire varié, qui bien loin d'effrayer Slimane, le passionne. "J'ai eu la chance de grandir dans une famille très mélomane, j'écoutais aussi bien du Rap, du Raï, de la Funk, de la variété française, donc j'ai tout ça à l'intérieur de moi et je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime parler, j'aime qu'on me raconte, j'aime comprendre l'autre, et une fois que tu as compris à peu près qui était l'autre, tu peux essayer de te mettre à sa place et d'écrire une chanson", dit-il avait d'ajouter "c'est ce travail qui m'intéresse follement".

Et lorsque l'on demande à l'artiste, déjà bien accompli, qui serait la personne avait qui il aimerait collaborer, sa réponse est sans appel : "J'ai un doux rêve, c'est de travailler avec Céline Dion", confie Slimane au micro de RTL. "Je suis inconditionnel de l'album D'eux, je trouve que c'est l'un des meilleurs albums qui a été fait en français et c'est juste un cadeau pour un auteur-compositeur d'avoir une voix aussi incroyable, donc ce serait un honneur", affirme l'interprète de Nous deux.