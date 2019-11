Francis Cabrel et Julien Clerc : le duo inattendu de l'automne

et Maria Aït Ouariane

publié le 05/11/2019 à 10:26

Deux grands noms de la chanson sur un même titre. Julien Clerc sera de retour le 22 novembre prochain avec Duos. Un album de douze reprises de ses plus grands succès, réenregistrés en compagnie d'un magnifique casting ; Carla Bruni, Calogero, Maxime Le Forestier, Christophe Maé, Florent Pagny ou encore Vianney. Julien Clerc a également convié le très rare Francis Cabrel à poser sa voix sur un titre de 1975, écrit par Étienne Roda-Gil, Souffrir par toi n'est pas souffrir.

Francis Cabrel sera aussi de retour en solo en 2020, avec un nouvel album et une nouvelle tournée. "J'en ai fait 25 cette année, je repartirai en 2020 pour dix dates au Québec et une petite tournée en juillet", avait-il expliqué au quotidien Le Parisien. "Cela dépendra du disque. S'il est bien avancé, je pourrai penser repartir, mais si les chansons ne me plaisent pas tant que ça, je réécrirai. Idéalement, j'aimerais sortir l'album à l'automne 2020", a confié Francis Cabrel.

En attendant, on pourra retrouver le célèbre artiste français dans l'album Duos de Julien Clerc, le 22 novembre.

> Souffrir par toi n'est pas souffrir (en duo avec Francis Cabrel)