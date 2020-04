publié le 03/04/2020 à 12:08

D'eux à 25 ans ! Passé le choc du temps qui passe, cet anniversaire est l'occasion de se replonger dans l'un des plus populaires albums de Céline Dion. Quinzième album de la Québécoise, D'eux, écrit et réalisé par l'immense Jean-Jacques Goldman est sorti le 28 mars 1995. Il est toujours à ce jour l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique.

12 chansons et autant de tubes. J'irai où tu iras (duo avec Jean-Jacques Goldman et incontournable des karaokés), J'attendais, Prière païenne et surtout Pour que tu m'aimes encore sont dans cet album. L'équipe de Céline Dion a donc préparé quelques contenus pour célébrer cet anniversaire. Une version restaurée du clip culte de Pour que tu m'aimes encore et surtout des captations vidéos de son concert Live à Paris de 1995 disponibles en ligne pour la première fois. De quoi mettre de la lumière chez vous en attendant la fin du confinement.

> Céline Dion - Je sais pas (Live à Paris 1995) Date : 03/04/2020

Céline Dion a demandé à ses fans de prendre soin d'eux et de respecter les mesures de confinement contre le coronavirus. "Je suis à la maison avec ma famille et nous prenons les précautions nécessaires pour rester en santé et en sécurité. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage et j'espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement", a-t-elle écrit dans un message publié sur ses réseaux sociaux.