Coronavirus : Pagny, Obispo et Lavoine s'unissent "Pour les Gens du Secours"

publié le 02/04/2020 à 15:00

"Une chanson d’amour / Pour les gens du secours". Les artistes continuent à soutenir les efforts de la population et en particulier des personnels soignants lors de cette épidémie de coronavirus. Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont uni leurs forces pour enregistrer une chanson, le tout, en respectant scrupuleusement les règles du confinement.

Marc Lavoine a écrit, Pascal Obispo a composé et Florent Pagny les rejoint à l’interprétation. Chacun d'eux a enregistré sa partie de son côté et ils sont réunis pour une chanson intitulée Pour Les Gens du Secours, qui sera révélée le 3 avril 2020 à minuit.

Un clip réalisé par Jean-Julien Solic et Pascal Guix, tourné à l'Hôpital Pompidou, à la caserne Champerret mais aussi à domicile, a été préparé par le trio. Puisque les trois chanteurs ont été coachs pour l'émission The Voice, c'est le célèbre télé-crochet de TF1 qui aura droit à la primeur de la diffusion du clip samedi 4 avril, lors de l'émission.



Les trois artistes ont tenu à ce que leur engagement personnel soit porté par l'association Le Collectif qui oeuvre pour les enfants hospitalisés. Le Collectif reversera l’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau ainsi que l’intégralité des droits d’auteurs à la Fédération Hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France.

La pochette de pour "Les Gens du Secours"