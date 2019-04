Dick Rivers était "l'image du rock personnifié", confie Francis Cabrel sur RTL

publié le 24/04/2019 à 13:10

Dick Rivers était un pionnier, l'un des premiers à importer le rock'n' roll en France. Son manager a confirmé son décès à RTL le 24 avril 2019 à 74 ans des suites d'un cancer. Tout le monde le reconnaissait à sa voix grave et sa banane noire.



Dès 1960, Hervé Forneri choisit le pseudonyme de Dick Rivers, un personnage joué par Elvis Presley dans le film Loving You. Avec deux copains, il monte un groupe qui deviendra Les Chats Sauvages. Ils enchaînent les adaptations et enregistrent plus de 30 titres en un an, dont le célèbre Twist à Saint-Tropez. Balayé par la vague yéyé, Dick Rivers se relance en collaborant avec Gérard Manset ou Alain Bashung. Renoue avec le succès en enchaînant l'inoubliable Nice Baie des Anges, Les Yeux d'une femme et Cinderella.

"Je vais garder l'image du rock personnifié, il avait tous les fondamentaux du Elvis sans cesse renouvelé. C'est surtout un type extrêmement authentique, déterminé dans sa démarche, qui était l'image de la droiture. (...) Je suis assez triste en effet", confie Francis Cabrel, qui a entretenu une amitié de 30 ans avec Dick Rivers, avant de poursuivre : "C'était un plaisir de travailler avec une voix comme la sienne".