publié le 29/04/2021 à 22:00

Songs in the key of life (1978), signé Stevie Wonder, est l'album le plus vendu de sa carrière, mais aussi le plus salué par la critique, qui le considère comme un véritable chef d’œuvre. Bonus Track revient sur cet album, acquis et réalisé grâce à une véritable force de persuasion de son label...

Nous sommes deux ans plus tôt, en 1974. Stevie Wonder a alors 25 ans et il est une immense star. Ses précédents albums se sont vendus par centaines de milliers, avec des tubes comme Superstition ou You are the sunshine of my life… Il est le protégé du mythique label Tamla Motown, chez qui il est en contrat depuis l’âge de 11 ans.

Mais alors que sa carrière est au sommet, Stevie Wonder envisage de quitter l’Amérique, où règne racisme et injustices sociales, pour émigrer au Ghana, afin de travailler avec des enfants handicapés. Il a même déjà prévu d’organiser un concert d’adieu…

Un contrat de 7 ans, avec 7 albums

Berry Gordy, fondateur du label, effrayé de voir partir son poulain, va alors lui faire une offre vertigineuse : un contrat de 7 ans, avec 7 albums, et 37 millions de dollars à la clé, ainsi qu'un contrôle artistique total. C’est à l’époque le plus gros contrat d’enregistrement de l’histoire !

Stevie Wonder va accepter la proposition et se consacrer à temps complet à ce nouvel album. Un travail de près de deux ans. Plus de 150 personnes ont contribué à l’album, à un rythme effréné. Stevie Wonder, perfectionniste, a passé des heures en studio, sans dormir ni manger, pour travailler sur chaque piste enregistrée…

Aujourd'hui, l'album est considéré comme le 4e meilleur album de tous les temps, selon le magazine Rolling Stones. Il a remporté 4 Grammy Awards en 1976, l’année de sa sortie. Un double album de 21 titres qui mêle des ambiances soul, funk, pop, jazzy, gospel, et qui a inspiré des quantités d’artistes...