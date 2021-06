Zazie chante "Requiem pour un con" de Serge Gainsbourg

publié le 10/06/2021 à 11:20

À partir du 11 juin 2021, les fans de Zazie pourront se procurer un vinyle collector intitulé Raretés, qu’on trouvait jusqu’ici uniquement dans l’intégrale de la chanteuse. Parmi les 10 raretés proposées sur ce disque : des maquettes, des remix, des versions longues et 2 reprises, La Solitude de Barbara et Requiem pour un con de Serge Gainsbourg…

Un morceau sorti à l’origine en 1968, écrit pour une scène du film Le Pacha, c’est Jean Gabin qui avait soufflé le nom de Gainsbourg. Zazie avait enregistré sa version il y a 20 ans pour un album hommage, on la redécouvre aujourd’hui.

Gainsbourg par Zazie, une rareté de 2001. Zazie nous avait confié que pendant très longtemps, notamment à l’adolescence, elle avait une amie imaginaire qui s’appelait Jane Birkin… Elle était à la fois un modèle, une confidente, et en plus, s’amuse Zazie : elle non plus, n'avait pas beaucoup de poitrine. Et puis bien sûr derrière cette reprise, il y a une admiration sans borne pour Gainsbourg et le regret de ne l’avoir jamais croisé…