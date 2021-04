Quand Christophe chantait "Cette musique" dans le style de Nino Ferrer

publié le 16/04/2021 à 12:21

Ce vendredi 16 avril marque le premier anniversaire de la mort du chanteur Christophe. Y’a de quoi déambuler morose. Heureusement, son répertoire est là, on se régale de ses grands albums, mais on connaît moins ses tous premiers enregistrements. On va sourire un peu avec une chanson de 1966.

À l’époque Christophe avait 21 ans, il venait de connaître un succès fou avec Aline et Les Marionnettes, mais la perspective de devenir une vedette yéyé ne l’enchantait pas plus que ça. Il aimait bien par exemple la façon qu’avait Nino Ferrer de se tenir à l’écart de la mode tout en faisant des tubes. Ils avaient d’ailleurs tous les deux en commun l’Italie et l’amour de la musique noire américaine. Et donc Christophe a enregistré en 1966, non pas une chanson de Nino Ferrer, mais une chanson dans le style Nino Ferrer, et on ne l’a plus entendu délirer comme ça après. Le morceau s’appelle Cette musique, les paroles démarrent par : "J’ai fait cette musique un soir où j’avais bu, un peu trop de whisky, ah si vous m’aviez vu…"

Christophe aussi pouvait faire comme les Américains, c’est ce qu’on appelle du yaourt et il le faisait très bien ! C’est une pépite du répertoire de Christophe, créée avec la complicité de son arrangeur Jacques Denjean, et de son directeur artistique Jean Albertini. On est très loin des Mots bleus et de l’univers musical qu’il commencera à façonner dès le début des années 70… Ce morceau était sorti à l’époque sur un super 45 Tours. On le trouve également avec ses premières chansons dans les disques collector d’une anthologie parue en 2008.