Rod Stewart reprend "It’s A Heartache" de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler a 70 printemps ce mardi 8 juin 2021. Elle a été repérée en 1975. Elle chantait avec son groupe dans une boîte de nuit au rez-de-chaussée et un chasseur de talent avait entendu parler du groupe qui chantait au premier, mais il s’est trompé d’étage… De la chance donc, et cette voix unique. Elle n’avait absolument pas respecté la consigne des médecins après une opération des cordes vocales : elle a trop vite reparlé alors qu’elle aurait dû se taire pendant 6 semaines, voilà comment est née cette voix rocailleuse, peu de temps avant d’enregistrer It’s A Heartache, autre immense succès, en 1977…

À l’époque, Bonnie Tyler était présentée comme le Rod Stewart féminin. Elle a toujours dit qu’elle avait adoré cette comparaison : Rod Stewart était déjà une star quand elle n’était qu’une chanteuse dans les clubs… Et 30 ans plus tard, comme un clin d’œil, Rod Stewart a enregistré It’s A Heartache… ça lui va très bien. Ce titre est extrait de son album Still The Same sorti en 2006… Pour les fans de ce genre de voix, il y a deux ans Rod Stewart et Bonnie Tyler ont enregistré un duo, on le trouve sur le dernier album de la chanteuse.

