"La Lettre ouverte à Elise" : quand Anne Sylvestre s'amuse avec Beethoven

publié le 09/06/2021 à 11:55

La Lettre à Élise est une bagatelle en la mineur de 3 minutes composée par Beethoven en 1810, publiée 40 ans après la mort du musicien. Le prénom Élise est d’ailleurs arrivé à ce moment-là, choisi par celui qui avait retrouvé la partition abîmée sur laquelle il ne restait que 2 lettres du prénom, S et E…

Ces notes font partie des plus entêtantes de l’histoire de la musique, tout pianiste en herbe s’est échauffé ou emmêlé les doigts là-dessus, ça peut vite devenir une torture à écouter… Et justement, en 1973, une artiste française avait décidé de se payer Beethoven, car elle n’en pouvait plus d’entendre sa voisine jouer La Lettre à Élise ! Celle qui a osé s’en prendre à Beethoven avec humour et maestria, c’est Anne Sylvestre avec La Lettre ouverte à Elise, signée Anne Sylvestre…

"Mais pourquoi avoir écrit cette lettre avec un piano, quand c’est si simple avec un stylo…" Voilà ce que demandait Anne Sylvestre à Beethoven dans cette Lettre ouverte à Élise. C’est malin et bien ficelé. On retrouve ce morceau dans un album sorti en 1973.