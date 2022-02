Le Grand Studio RTL reçoit cette semaine un projet original et ambitieux : L'Héritage Goldman. Erick Benzi, proche collaborateur de Jean-Jacques Goldman depuis les années 1990, il a réalisé tous ses disques et a travaillé avec une multitude d'artistes francophones tels que Céline Dion, Garou, Yannick Noah, Aznavour, Hallyday, Pagny, Anggun, Kaas, Françoise Hardy revisite dans de nouvelles versions et de nouveaux arrangements 12 des plus grands titres du chanteur avec Le Chœur Gospel de Paris et quelques-unes des plus belles voix de la nouvelle génération de la chanson française.



La personnalité préférée des français n'ayant plus sorti d'album studio depuis 20 ans. Erick Benzi a souhaité redonner un nouvel éclat à des chansons connues de tous en invitant le Choeur gospel de Paris, les soeurs Camille et Julie Berthollet aux arrangements, et de jeunes talents comme Marina Kaye, Lilian Renaud, Tomislav Matosin ou Mary Cooper et a même convaincu un invité de marque à participer à l'aventure : Michael Jones, le guitariste gallois, et complice du chanteur depuis près de 25 ans, "sur scène, sur disque, et dans la vie" comme le dit Jean-Jacques Goldman lui même.

L'Héritage Goldman accompagné du Chœur Gospel de Paris a interprété sept titres dans le Grand Studio RTL :



Je te donne avec Michael Jones & Tomislav Matosin, si on ne présente plus le guitariste qui a co-écrit le titre avec Jean-Jean Jacques Goldman, on a découvert Tomislav Matosin dans la comédie musicale Un été 44 (avec Erick Benzi comme directeur musicale), ainsi qu'avec le titre Le Petit Prince Slam avec le slameur Fafa Fafapunk qui met le texte de Saint-Exupery en slam et en musique.

Là-Bas avec Nerac & Anne-Sophie Seba. Nérac, de son vrai nom Cyrille Malinosky, a écrit pour Paul Personne, puis animé des ateliers d’écriture avec Erick Benzi, a écrit pour la comédie Musicale Un été 44, et a sorti quatre albums dont Tula en 2021.



Il y a et Fermer les yeux avec Lilian Renaud. Le chanteur qui n'était pas né lorque les deux titres qu'il a choisi d'interpréter passaient à la radio vient de sortir son nouveau single Combien d’airs extrait de son album Dans un moment de bonheur sorti en mai dernier. Il sera en tournée à la fin du mois (26 février : Dôle (39), 16 avril : Sausheim (68), 29 avril : Pontarlier (25), 14 mai : Nancy (54), 10 juin : Mondorf les Bains (Lux)).

Il suffira d’un signe avec Tomislav Matosin & Camile & Julie Berthollet. Depuis 2008, les deux sœurs sillonnent la planète se produisant aux quatre coins du monde (Europe, États-Unis, Russie, Asie) et remportant, chacune dans leur spécialité, le violon et le violoncelle plusieurs concours internationaux. Elles enchaînent albums, concerts, plateaux télé, exécutant des parties de cordes virtuoses, n'hésitant pas à jouer du Nirvana au côté de Shaka Ponk.



Sache Que je avec Mary Cooper, une artiste aux multiples facettes et talents, auteur-compositeur-interprète, régisseur général, tour manager de Michael Jones et qui assurera les premières parties de ses concert le 11 mars à Arcachon et le 20 mai à Tarare.

Pas toi avec Marina Kaye. La chanteuse française qui vient de fêter ses 24 ans, révélée il y a quelques années par son premier single Homeless, s'apprête à sortir son troisième album.

L'héritage Goldman et le Chœur Gospel de Paris en tournée

09.03 Sceneo (St Omer)

10.03 Palais des Sports (Paris)

11.03 Le Galaxie (Amnéville)

12.03 Zénith (Strasbourg)

14.03 Zénith (Dijon)

15.03 L'Axone (Montbéliard)

17.03 Le Phare (Chambéry)

18.03 Zénith (Clermont-Ferrand)

19.03 Le Dôme (Marseille)

22.03 Salle 3000 (Lyon)

23.03 Nikaia (Nice)

25.03 Zénith (Montpellier)

26.03 Aréna (Narbonne)

28.03 Zénith (Nantes)

29.03 Zénith (Amiens) + 30.03 Zénith (Lille) + 31.03 Zénith (Rouen)…

Le 25 septembre 2022 à L'Olympia (Paris)