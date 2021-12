DIAPORAMA - Découvrez les personnalités préférées des Français en 2021, avec plusieurs changements

Malgré une année 2021 hors-norme, certaines choses ne changent pas. Une fois de plus, les Français, interrogés par l'IFOP pour le Journal du Dimanche, ont choisi Jean-Jacques Goldman comme personnalité préférée masculine, et, comme en 2020, Sophie Marceau chez les femmes.

Cette enquête, réalisée "auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus" et à partir d'une liste fermée de célébrités, est cependant marquée par quelques bouleversements de son classement. L'évolution la plus forte : l'astronaute Thomas Pesquet se hisse à la 2e côte masculin. Un bond de 9 places, pour conclure une année marquée par son rôle comme commandant de l'ISS. Parmi les autres bonds, Renaud, qui passe de la 21e à la 11e position (+10) ou Vianney (13e, +5). Chez les femmes, Marion Cotillard gagne trois rangs et vient se positionner derrière Sophie Marceau.

Certains débarquent dans le top 25, comme Clara Luciani (25e) ou Faustine Bollaert (21e), tandis que d'autres y font un retour comme Kad Merad (20e) ou Christian Clavier (23e). Dans le sens inverse, Didier Deschamps, Claire Chazal ou encore Nagui en sortent. Comme le souligne le JDD, aucune personnalité politique, dont Emmanuel Macron, se hisse dans le top 50.