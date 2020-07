publié le 10/07/2020 à 09:37

Carla Bruni prépare son grand retour musical. En exclusivité pour RTL, elle a donné accès au Studio Ferber à Paris, où elle enregistrait son prochain album, prévu pour l'automne 2020. Un endroit mythique dans le XXème arrondissement de Paris. Derrière la porte du Studio A ? Des voix résonnent : Jeanne et Julia sont les deux choristes de l'album. L'arrangeur et réalisateur, Albin de la Simone, a les mains sur la console d'enregistrement.

Carla Bruni a embauché cet orfèvre de la délicatesse pour habiller ses nouvelles chansons. Assise sur un canapé au fond de la régie, l'artiste jubile. "C'est la première fois que j’enregistre avec Albin et pour la première fois j'ai des choristes et c'est grisant parce qu'elles aussi sont des magnifiques chanteuses. C'est comme si elles apportaient une espèce de lumière", confie la chanteuse à RTL.

Et le nouvel album de Carla Bruni n'en manquera pas. Voilà sept ans que l'interprète de Quelqu'un m'a dit n'avait pas partagé de morceau inédit. Carla Bruni introduit pour RTL le rafraîchissant Quelque chose : "C'est une chanson sur l'amour quand il monte. Ça n'a pas besoin d'être un nouvel amour. En fait l'amour, ça descend et ça remonte et plus ça dure, plus ça descend et ça remonte (...) Nos cœurs sont faits pour vivre comme ça".

Carla Bruni semble comme libérée derrière le micro

Cette fois-ci, Carla Bruni n'a composé que la moitié des mélodies du disque. "L'étincelle de départ ça été à l'automne, c'était vraiment un besoin d'écrire forcené. À ce moment-là je me suis mise à écrire, potasser tous mes carnets et toutes mes notes que j'avais prises pendant toutes ces tournées et toutes ces années. Puis, j'ai fait un Taratata avec Alain Souchon à Lille et il y avait mon vieux pote Michel Amsellem qui est pianiste et qui m'a dit qu'il avait 3-4 mélodies à me faire écouter (...) Tout d'un coup le fait d'avoir des musiques complètement différentes, ça m'a inspirée", poursuit-elle.

Calogero et Michel Amsellem au générique de cet album, qui fera suite à l'aventure French Touch, un recueil de reprises anglophones paru il y a trois ans et qui a permis à Carla Bruni de se produire dans le monde entier : de Buenos Aires à Boston en passant par Séoul. Un projet qui a fait d'elle une "chanteuse", a-t-elle confié en se marrant. Et il est vrai que Carla Bruni semble comme libérée derrière le micro.