Hommage à Jacques Chirac : François Hollande révèle ce qu'il a dit à Carla Bruni

Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et François Hollande lors des funérailles de Jacques Chirac, le 30 octobre 2019

publié le 02/10/2019 à 01:10

C'est une image saisie par les caméras lors de la cérémonie à l'église Saint-Sulpice de Paris, lors des funérailles de Jacques Chirac, qui a déclenché un déferlement d'hypothèses sur Twitter. En effet, on a vu lundi 30 septembre François Hollande discuter avec Carla Bruni, quand cette dernière a fait une mine mi-interloquée, mi-choquée. Ce qui a permis aux réseaux sociaux d'imaginer de multiples phrases de l'ex-président qui auraient pu déclencher cette réaction chez l'ex-première dame.

Mais aussi drôles qu'elles aient pu être, les propositions des internautes ont été bien éloignées de la vérité. En effet, François Hollande a dévoilé le contenu de sa conversation avec Carla Bruni lors de l'émission C à Vous sur France 5, mardi 1er octobre. "La réalité est beaucoup plus triste et simple", a tenu à précisé l'ancien chef de l'État. "Ce qui m'a surpris c'est que les internautes ont énormément d'imagination", a-t-il indiqué, confiant même avoir été "heurté" par les spéculations autour de cette conversation.

Qu’a-t-il glissé à l’oreille de Carla Bruni, hier, lors de la cérémonie d'hommage à #JacquesChirac ? @FHollande répond dans #CàVous ¿ pic.twitter.com/BMywiWQEX2 — C à vous (@cavousf5) October 1, 2019

En réalité, Carla Bruni Sarkozy a demandé pourquoi Bernadette Chirac était absente à la cérémonie à l'église, a révélé l'ancien président. "Je lui ai confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d'être là et que c'était très difficile pour elle. C'est ce qui a sans doute suscité cette réaction humaine et, je crois sincère", a-t-il conclu.