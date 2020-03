Coronavirus: Alain Souchon "incapable d'écrire" pendant le confinement

publié le 30/03/2020 à 15:59

Tout grand musicien et parolier qu'il est, Alain Souchon avoue bien volontiers que la crise sanitaire actuelle et le confinement auquel nous sommes tous astreints le met dans un état de "stupeur": il se sent comme "hébété". Lorsque Stéphane Bern lui demande s'il profite de cette épreuve pour composer des chansons, l'artiste explique: "Non, c'est trop tôt (....) Après sans doute, quand tout ça aura un peu macéré dans ma tête, j'en ferai peut-être des chansons. Mais quand il y a des événements forts comme ça, je ne peux pas en faire des chansons, non..." Une source de réconfort toutefois pour Alain Souchon: la présence de ses deux fils, Ours et Pierre, confinés avec lui à la campagne, dans le Loir-et-Cher. Ours écrit son quatrième album et tous les trois se rejoignent parfois pour donner des concerts diffusés sur Internet (récemment pour le "Sofa Festival" organisé par le label Warner Music, bientôt pour le forum citoyen "Colibri"...).

Autre invité de Stéphane Bern ce lundi: le romancier et essayiste Pascal Bruckner. L'auteur d'Une brève éternité - Philosophie de la longévité (Grasset) et d'une récente tribune dans Le Figaro consacrée à l'épreuve du confinement, nous invite à redécouvrir certaines vertus de l'ennui et du "tête à tête" avec nous-même.

Enfin ce n'est pas parce que notre vie sociale s'est réduite comme une peau de chagrin qu'il faut en oublier les bonnes manières ! Juste avant le journal de 12h30, Stéphane s'entretient avec LE spécialiste du savoir vivre: Jérémy Côme, auteur d'Osez les bonnes manières (disponible en poche chez Michel Lafon) et animateur de la chaîne Youtube "Les bonnes manières by Jérémy Côme".

