Calogero chante "Poupée de cire, poupée de son" de France Gall

publié le 04/12/2020 à 08:01

Saluons l’artiste du jour, à savoir Calogero puisque son nouvel album, Centre-Ville, sort ce 5 décembre. Calogero n’aurait peut-être pas eu le même destin s’il n’avait pas croisé la route de France Gall près d’Échirolles sa ville natale. Un soir d’octobre 1987, RTL enregistrait l’émission La Nouvelle Affiche à Grenoble. Il y avait une quinzaine d’artistes au programme et France Gall était l’invitée d’honneur.



Tous ont fini la soirée dans un restaurant et Calogero, absolument inconnu qui venait de former le groupe les Charts, s’était lancé un défi : entrer dans le resto, glisser une maquette au premier artiste qu’il rencontre. Il est arrivé sur place, il neigeait à gros flocons, il a collé le nez à la vitre du resto et c’est France Gall qui l’a vu, et qui lui a ouvert la porte. Calogero lui a parlé, lui a confié sa maquette. Une fois rentrée à Paris, France Gall a dit au directeur artistique du label Apache fondé par Michel Berger : "J’ai vu des mômes, j’ai pas entendu ce qu’ils font mais ils ont quelque chose".

Cet homme-là, Philippe Gaillard, produira les Charts et on connaît la suite. Voilà certainement pourquoi 20 ans plus tard, lors de sa tournée Pomme C, Calogero reprenait du France Gall sur scène.

> Poupée de cire, poupée de son (Pomme C Tour)

Calogero, toute guitare dehors, pour cette reprise de Poupée de cire, poupée de son, pendant sa tournée en 2007. Il n’y a pas de disque live de cette tournée, on trouve donc cette version dans les inédits de l’Intégrale de Calogero. Il avait confié à RTL qu’après avoir croisé France Gall ce fameux soir d’octobre 1987, il était certain qu’il allait réussir.