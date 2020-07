VIDÉO - Calogero fait son retour musical avec "La Rumeur"

publié le 10/07/2020 à 11:41

Calogero est de retour. Après avoir dévoilé un titre pendant le confinement, dont les bénéfices ont été reversés aux soignants, l'interprète d'En apesanteur a dévoilé le premier extrait de son nouvel album le 9 juillet dernier.

Intitulée La Rumeur, cette nouvelle musique est accompagnée d'un clip avec Calogero et ses musiciens qui interprètent ce titre en live. Trompette, saxophone, batterie, clavier et guitare, Calogero réunit ce qu'il faut comme instrument pour une Rumeur qui devrait donner envie à ses fans de pousser la chansonnette.

Sur le compte Instagram du chanteur, ils et elles sont nombreux à lui demander de dévoiler les autres titres de son nouvel album et de préparer une tournée : "Musique super entraînante ! Viiiteee la suite surtout viiiteeeeee une tournée qu on puisse bouger et chanter tous ensemble", écrit ainsi une internaute. "Tu nous a manqué", commente un autre.