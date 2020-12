The Beatles : découvrez la version soul de "Yesterday" par Marvin Gaye

publié le 01/12/2020 à 08:12

Un pur plaisir ce matin, nous allons écouter une des plus belles voix de la musique soul, la voix de Marvin Gaye. Juste avant son disque culte What’s Going On, en janvier 1970, le prince du label Motown a publié That’s the way love is, son dixième album. Un disque dans lequel il revisitait essentiellement des morceaux du catalogue Motown, mais aussi, un titre des Beatles.

Et par n’importe lequel, puisque Marvin Gaye avait choisi d’interpréter Yesterday, sorti 5 ans plus tôt. Il s’est approprié la chanson, ralenti le tempo, découpé les phrases autrement et Yesterday devient dans sa voix un morceau soul intense et aérien. Chanteur magique, il était au-dessus du lot, Marvin Gaye et sa version très personnelle du Yesterday des Beatles enregistrée à Detroit en 1969, sortie en 70.

On rappelle que Marvin Gaye a été tué par son père en 1984, la veille de ses 45 ans. En 2019, au cours d’une interview à la télévision américaine, Paul McCartney a confié que parmi les mille versions recensées de Yesterday, cette reprise par Marvin Gaye est "sa préférée".

> Yesterday (Stereo Version)