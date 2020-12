Découvrez "Le Miroir", l'une des premières chansons de Laurent Voulzy

publié le 02/12/2020 à 09:15

Parmi les artistes qui ont profité du premier confinement pour faire du tri dans leurs archives, saluons Laurent Voulzy… Avant de connaître le succès avec la chanson Rockollection en 1977, Laurent Voulzy avait sorti six 45 tours sous son nom, (d’autres sous des pseudos différents, notamment pour la musique d’un film érotique), et tous ont un point commun : ils n’ont absolument pas marché…

Aujourd’hui ils sont collector et Laurent Voulzy a remis la main sur un de ces titres oubliés, la chanson s’appelle Le Miroir… Ce morceau avait pourtant eu sa chance à deux reprises : d’abord en face A d’un 45 tours en 1976, passé inaperçu, puis c’était la face B du maxi 45 tours Rockollection ! Pas de chance puisque le succès de la chanson Rockollection a été tel, que la face B est restée totalement dans l’ombre.

Mais aujourd’hui, 44 ans plus tard, on redécouvre ce titre rare Le Miroir. On découvre un

Laurent Voulzy dépité d’avoir flashé sur une fille qui préfère son miroir. C’est le thème de ce morceau qui est un de ses tous premiers. Il y a déjà un climat et on note son sens des chœurs, déjà à l’époque… Il ne s’était pas encore mis au travail avec Souchon, c’est un certain Yan Schwarck qui signe les paroles, sur cette musique de Voulzy... Le Miroir est une rareté qu’on retrouvera pour la première fois sur un CD et en streaming dans la compilation Florilège de 36 titres de Laurent Voulzy qui sort ce vendredi 4 décembre.