Michel Berger : abandonné par un père qui ne le reconnaissait plus

publié le 02/05/2020 à 14:31

Michel Jean Hamburger a vu le jour le 28 novembre 1947. Troisième enfant de l'un des pontes de la médecine, le professeur Jean Hamburger. Et d'une concertiste en vue, la pianiste Annette Haas qui quelques jours avant d'accoucher était encore sur scène pour un récital de musique classique. Le petit Michel Hamburger, qui sera un jour Michel Berger, grandit, avec son frère Bernard et sa soeur Françoise, dans le décor silencieux des beaux quartiers et de la grande bourgeoisie parisienne. C'est une famille qui vit dans l'ombre d'un père renommé. L'un des inventeurs de la néphrologie, à l'origine du premier rein artificiel français...Les patients viennent du monde entier pour consulter le professeur Hamburger.



A l'âge exact de cinq ans et deux mois, le monde qui entoure le futur Michel Berger, s'écroule autour de lui. Son père est opéré en urgence à l'hôpital Necker. Une pneumonie transformée en attaque foudroyante de tuberculose. Comme le professeur Hamburger n'est pas n'importe qui, il demande à ne pas être anesthésié. Exige de diriger lui-même sa propre opération. Il va survivre au bistouri...Mais dès le lendemain ce n'est plus le même homme...Sa mémoire a tout simplement effacé sa femme et ses enfants...Il ne les reconnaît plus...A partir de ce jour-là, ils seront, pour toujours, de parfaits étrangers à ses yeux...



A l'âge de quinze ans, Michel Hamburger s'apprête à devenir définitivement Michel Berger. En ce début des années soixante, avec deux copains du Lycée Carnot, il rêve de grands espaces, de musiques nouvelles, d'Amérique et d'Angleterre... Pas question donc de passer à côté de l'annonce des disques Pathé Marconi dans France Soir qui stipule : "Peut-Etre serez vous l'idole de demain". L'audition a lieu dans les studios de Boulogne-Billancourt. Le trio de fils de bonne famille, auquel s'est joint un batteur, ne flambe pas. Seul le plus chétif du groupe, le chanteur Michel Berger et ses cheveux frisés, retient ce jour-là l'attention...

L'invité "Confidentiel"

Yves Bigot, directeur général de TV5 monde, et ancien directeur des programmes de RTL, auteur d'un livre référence sur le chanteur : "Quelque chose en nous de Michel Berger", paru aux éditions Don Quichotte.