Bruce Springsteen : "Je vibre quand je l'écoute", confie sa "plus grande fan française"

Bruce Springsteen, le "Boss", c'est sa passion. Une passion excessive, violente, exclusive. Magali est "la plus grande française" du musicien américain, assurent ses amis et ses proches.

Magali, c’est d'abord un look : perfecto sur les épaules, cheveux argentés soigneusement coupés courts, les talons qui claquent. La tenue parfaite d’une fan de Bruce qu’elle a façonnée depuis bientôt quarante ans et un concert à la Courneuve en juin 1985.

"J’avais 15 ans. J’ai bien compris que c’était quelqu’un d’important, parce que mes frères et mes cousins sont allés au concert. J’ai réussi à avoir un billet. J’ai rien vu, j’ai rien entendu. J’ai aucun souvenir, mais je me suis dit 'Je vais m’y intéresser'. C’était pour l’album Born in The U.S.A. J’ai adoré cet album et après je les ai tous achetés", raconte la Magali au micro de RTL.



Un autel dédié à Springsteen dans sa cuisine

Elle écoute Springsteen en vinyles, en CDS, parmi les premiers arrivés en France. Elle écoute son chanteur préféré tous les jours. "Je vibre quand je l’écoute", confie-t-elle.

Magali aura l’occasion de voir Bruce Springsteen lors de deux concerts les 13 et 15 mai 2023 à Paris La Défense Arena. Elle aura peut-être la chance d’entendre une nouvelle fois en live Glory Days, qu’il avait déjà joué sur scène en 1985.



Magali, fan française de Bruce Springsteen à son concert aux États-Unis Crédit : RTL

Sur une étagère de sa cuisine, à côté des casseroles et de la gazinière, Magali a installé son "corner", son autel à la gloire du "Boss". "C’est mon petit coin à moi, des cartes postales lorsque je suis allée à Asbury Park dans le New Jersey, mon bracelet quand j’ai pu avoir le pit à Dublin, un bug quand il a fait Broadway", explique la fan.



Un tatouage "Born To Run"

Elle s’est même fait tatouer le même tatouage sur l'avant-bras qu’une fan américaine : la guitare de Springsteen avec l’inscription "Born To Run", en référence au tube et à l'album éponyme. Magali a parcouru le monde entier pour voir la plus grande bête de scène du rock : États-Unis, Japon, Italie, Belgique, Australie…



Depuis février 2023, elle a déjà vu cinq fois Springsteen sur scène. Elle a déjà hâte de le retrouver à Paris.

