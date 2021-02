Prince : comment le chanteur a composé "When Doves Cry" en une nuit

Saison 2 - 5. Comment Prince a composé "When Doves Cry" en une nuit

Nous sommes le 16 mai 1984. Prince sort When Doves Cry. Extrait de la bande originale du film Purple Rain qui sortira 2 mois plus tard, un titre qui restera 5 semaines n°1 aux États-Unis...

Mais remontons deux ans en arrière, en 1982. Fort du succès de l'album 1999, Prince veut voir plus grand et il commence à songer à un film. Il note des bouts d'idées sur son petit carnet violet, en parle au Docteur Fink, son claviériste qui lui dit : "T'es sûr qu'on peut y arriver ?" Et Prince de lui répondre : "Je sais pas mais je veux essayer".

De fil en aiguille, le scénario se concentre sur lui et en 1983, lors d'un concert de charité à Minneapolis, Prince révèle sur scène 6 titres qui figureront sur la bande originale de Purple Rain qui sera tourné en novembre 83 malgré le rejet de Hollywood. Mais il en faudra plus pour décourager le génie, qui ira au plus simple : ce sont les managers de Prince qui vont produire le film qui sera tourné quasiment à la maison, à Minneapolis donc.

Un morceau arrangé, fini, produit, prêt à passer à la radio

Lors de la production de Purple Rain, au montage, le réalisateur Albert Magnoli constate qu'il lui manque un titre pour aborder certains thèmes, il l'évoque avec Prince qui revient dès le lendemain avec When Doves Cry ("Quand les colombes pleurent"). Mais il ne s'agit pas d'une idée ou d'une maquette, c'est un morceau arrangé, fini, produit, prêt à passer à la radio.

Il a juste fallu une nuit à Prince pour écrire et composer ce titre où il a tout joué de A à Z, même la ligne de basse qu'il fait finalement disparaitre, parce que jugée trop classique. When Doves Cry pourrait évoquer la relation que le Kid de Minneapolis a entretenu avec Susan Moonsie qu'il produisait dans le trio Vanity 6. Mais une chose est certaine, c'est que ce titre est le dernier morceau écrit pour le film Purple Rain.

Prince réalisera lui-même le clip, et ce titre va littéralement propulser le long-métrage qui sort donc en novembre 1984 aux USA. Par contre, ce sera un flop en France 6 mois plus tard. Prince, sans le vouloir cette fois, sera le pionnier de l'autocollant "parental advisory" qui ornera l'album Purple Rain. On le voit un peu partout aujourd'hui pour prévenir que certaines paroles peuvent heurter.

