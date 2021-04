publié le 05/04/2021 à 22:36

Légende vivante du rock français, le chanteur havrais Little Bob a sorti, à 75 ans, un nouvel album We Need Hope, le 18e opus de son immense carrière. "L'espoir manque de partout et pour nous musiciens, l'espoir est de retourner sur scène et de jouer évidemment", explique-t-il dans RTL Soir au moment d'évoquer son album. "Je n'ai plus envie que ça dans la vie", confie Little Bob.

Toujours resté fidèle à sa ville du Havre, Little Bob explique les raisons de son attachement : "J'ai failli aller vivre à Londres ou aux États-Unis mais je voulais rester à la maison parce que j'étais en couple et que je ne voulais pas que ma femme vive le problème d'aller vivre n'importe où. Et après tout, Le Havre, ce n'est pas loin de Paris". Concernant le maire de sa ville, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Little Bob raconte qu"'il aime la musique rock, particulièrement Bruce Springsteen mais aussi le blues".

Deux ans après la mort de sa femme, Mimie, avec laquelle il a partagé 32 ans de vie commune, Little Bob a tenu a lui dédier cet album : "J'aime trop la musique et je pense qu'elle m'aurait reproché, de là où elle est, de ne pas continuer", confie-t-il.