publié le 08/10/2020

Les retrouvailles de Bruce Springsteen et du E Street Band en studio : il fallait bien immortaliser l'événement. Le 23 octobre prochain, Apple TV+ diffusera un documentaire exclusif sur l’enregistrement du nouvel album du Boss, Letter To You, en vente le même jour.

Le film inédit, dont le titre est emprunté au disque, a été réalisé par Thom Zimny, collaborateur de longue date du chanteur américain. Le documentariste a signé la captation du spectacle Springsteen on Broadway (salué par un Emmy Award), le concert-film Western Stars, et bien avant cela des makings of pour les coffrets anniversaires de Born To Run et Darkness on The Edge of Town, sans oublier des clips.

Le nouveau docu, tourné en noir et blanc, proposera une plongée dans les coulisses de l'enregistrement de Letter To You. L'occasion de découvrir le processus créatif derrière l’album, les musiciens dans le feu l'action, entre débats passionnés et fous rires, mais aussi quelques réflexions de Bruce Springsteen sur son travail.

Au plus du Boss et de ses musiciens

Le rockeur et son fidèle E Street Band ont été particulièrement inspirés et productifs. Ils ont mis en boîte l’intégralité du 20e album du Boss, dans son studio à Colts Neck,(New Jersey), en à peine cinq jours !

"On faisait une chanson toutes les trois heures", confie le guitariste Steve Van Zandt, dans Rolling Stone, qui compare le rythme aux premières sessions des Beatles. "Little Steven" ajoute : "En gros, on a bouclé l’album en quatre jours. On a réservé cinq jours et le dernier jour, on n’avait rien à faire, alors on l’a juste écouté".



Le teaser du documentaire dévoilé par Apple TV+ donne avant-goût de cette performance remarquable, de l'alchimie entre les musiciens.

On voit ainsi l'interprète de The River lancer à ses camarades qui se demandent s'ils doivent "toujours s'arrêter avant le troisième couplet" d'une chanson : "Que tous ceux qui se demandent où arrêter me regardent, je leur donnerai un indice."

Un disque enregistré dans des conditions live

Letter To You est le premier disque studio de Springsteen enregistré dans des conditions live avec son groupe légendaire depuis Born in The USA en 1984, succès planétaire porté par son tube éponyme.



En jouant ensemble, les musiciens ont visiblement cherché à retrouver l'extraordinaire énergie qui accompagne chacun de leurs concerts marathon. Un son direct, brut, résolument rock. À l’image des deux premiers extraits de Letter To You dévoilés ces dernières semaines.



La chanson-titre rappelle ainsi les meilleurs moments du début de carrière. On pense notamment à Darkness on the Edge of Town, paru en 1978. Le très réussi Ghost a lui un son résolument live, avec une montée finale particulièrement jouissive entre chœurs et solo de saxophone. Le morceau devrait prendre toute sa mesure sur scène.



Les deux chansons sont également marquées par une nostalgie évidente, un regard ému sur les heures de gloire, le souvenir des amis perdus. Le "Big Man" Clarence Clemons et Danny Federici apparaissent ainsi dans le clip de Ghost.

L'affiche du documentaire "Letter To You" Crédit : Apple TV+

Springsteen poursuit son introspection

Le disque Letter To You a été produit par Ron Aniello, déjà aux manettes de Wrecking Ball (2012), High Hopes (2014) et Western Stars (2019). Il contiendra douze titres : neuf chansons écrites récemment (One Minute You’re Here, Letter To You, Burnin’ Train, Last Man Standing, The Power of Prayer, House of a Thousand Guitars, Rainmaker, Ghosts, I’ll See You in My Dreams) et trois compositions des années 70 réenregistrées (Janey Needs A Shooter, If I Was The Priest et Song for Orphans).



Le documentaire produit par Jon Landau pour Apple Original Films devrait permettre de mieux cerner ce répertoire musical et de le mettre en perspective avec la carrière du Boss. Depuis la publication de ses mémoires, Bruce Springsteen a débuté un long et passionnant travail d’introspection. Tous ses projets sont une nouvelle matière à réfléchir sur l’Amérique, le monde, et lui-même.