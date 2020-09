publié le 10/09/2020 à 19:52

Une chanson en forme de lettre à cœur ouvert. Bruce Springsteen a dévoilé ce jeudi 10 septembre, Letter To You, le premier extrait très réussi de son nouvel album éponyme attendu le 23 octobre prochain.

Un an après l'escapade Western Stars, le Boss fait mouche avec une belle ballade rock, brute et épique, avec des parties de piano absolument splendides. Un titre typiquement springsteenien taillé pour la scène. Le rockeur de bientôt 71 ans (le 23 septembre) a enregistré les titres de Letter To You en plein confinement, dans son studio personnel situé dans le New Jersey.

Il s’agit de son premier disque avec le E Street Band depuis Working on a Dream, paru en 2009, et sa première collaboration avec les musiciens depuis la tournée anniversaire de The River en 2016 (dont deux concerts mémorables à l'AccorHotels Arena). Les retrouvailles ont été particulièrement productives. Bruce Springsteen et son fidèle E Street Band ont mis en boîte l’intégralité du nouvel album, le 20e de sa carrière, en cinq jours seulement.

Un nouvel album enregistré dans les conditions live

"J'aime la nature émotionnelle de Letter To You, explique Springsteen sur son site officiel. Et j'adore le son du E Street Band complètement live en studio, d'une façon que nous n'avions jamais tentée auparavant, et sans overdubs." Le Boss ajoute : "Il s'avère que ça a été l'une de mes meilleures expériences d'enregistrement".

Et cela s'entend. La chanson-titre a un son résolument live, naturel, chaleureux, qui rappelle les meilleurs moments avec le E Street Band. On pense notamment à Darkness on the Edge of Town, paru en 1978.

Produit par Ron Aniello, Letter To You contient douze titres : neuf chansons écrites récemment et trois compositions des années 70 réenregistrées (A vue de nez, Janey Needs A Shooter, If I Was The Priest et Song for Orphans). Bruce Springsteen et son E Street Band pourront-ils défendre ce disque à l’occasion d’une tournée mondiale ? Western Stars avait été suivi d'un film-concert certes passionnant mais quelque peu frustrant... La pandémie de Covid-19 bouscule les plans initiaux. En attendant, on peut conserver précieusement cette émouvante lettre du Boss.