Pour Bruce Springsteen, le rêve américain n'est plus qu'une illusion

publié le 25/11/2019 à 08:59

Bruce Springsteen l'a promis, il reprendra bientôt le chemin de la scène avec un nouvel album, actuellement en préparation. Mais Western Stars, son dernier opus, n'a pas bénéficié d'une tournée de concerts. Alors pour partager son travail avec son public, la star du rock a décidé d'en faire un film. Une séance unique est prévue dans les cinémas français le jeudi 28 novembre.

Ce film n'est pas seulement un clip géant. Bruce Springsteen y interprète chacun des titres de son dernier album. Le tout enregistré et filmé avec un nouveau groupe, dans son ranch du New Jersey. Film qui sera entrecoupé de moments confessions, un peu plus intimes, où le chanteur raconte l'histoire de chaque chanson, livre des réflexions sur le temps qui passe, la notion de liberté, de la famille, ou ce qu'il subsiste du rêve américain.

Est-ce que, encore aujourd'hui aux États-Unis, l'impossible est toujours possible pour quiconque a l'audace de tenter sa chance ? "Ce n'est plus comme avant. Les gens constatent que les frontières du pays se ferment peu à peu. Il reste l'illusion de ce rêve à travers ces espaces gigantesques. (…) Vous pouvez vraiment ressentir l'impression d'une liberté totale. Désormais, je dirais que tout cela s'est amoindri. Il faut chercher ailleurs cette liberté. Surtout quand on vieillit", a-t-il expliqué au micro de Stéphan Boudsocq pour RTL.

Dans Western Stars, Bruce Springsteen fait aussi, à 70 ans, le bilan de sa vie. Survivant des années 80, il continue à compter sur sa bonne étoile, qui l'a aussi sauvé de la dépression. Son objectif reste le même : continuer à se bâtir une vie des plus paisibles possibles.