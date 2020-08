publié le 18/08/2020 à 14:05

Ce n'est pas parce que la Convention démocrate, qui va sacrer le ticket Biden-Harris, est entièrement virtuelle qu'il faut oublier de faire le show. Pandémie de coronavirus oblige, la grand-messe démocrate qui fera officiellement de Joe Biden le candidat démocrate à la succession éventuelle de Donald Trump se tient sur Internet. Pas de grand meeting, de foule militante ou de stars pour embrasser le vice-président de Barack Obama et enflammer la foule.

Malgré tout, le camp démocrate peut compter sur ses soutiens de toujours donc le chanteur Bruce Springsteen pour faire décoller sa campagne. The Boss a offert sa chanson The Rising (sortie en 2002 dans l'album éponyme, au lendemain des attentats du 11 septembre) pour accompagner un nouveau clip de campagne du candidat Biden.

Le choix de ce titre n'est pas innocent. Outre l'évocation de la résilience du peuple américain après la chute des tours jumelles, The Rising est aussi une chanson célébrant les services publics américains (les paroles racontent l'arrivée d'un pompier au sein de l'un des buildings du World Trade Center). "The rising" est aussi un mot qui possède un double sens qui colle parfaitement au message politique des démocrates : le fait de se "relever" après une épreuve et la dimension plus révolutionnaire du "soulèvement".

Les images du clip, partagé par le chanteur et le candidat sur leurs réseaux sociaux, sont évocatrices. On peut y voir une critique frontale de la politique de Trump jugée violente. Face aux images de violences policières, de suprémacistes blancs ou d'opérations médiatiques de l'actuel locataire de la Maison Blanche, l'équipe de Joe Biden oppose l'Amérique qui travaille, milite, aide, soigne et rêve. Un "american dream" qui s'appuie sur la solidarité et les services publics que veut représenter le candidat de la gauche américaine.