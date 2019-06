Bruce Springsteen sort "Western Stars", un album plus épuré et moins lyrique

publié le 19/06/2019 à 12:30

Le Boss revient. Avec son 19e disque, Western Stars, Bruce Springsteen clôt une période solitaire et introspective de plus de deux ans. Entamée par la publication de son autobiographie, Born To Run, et suivie d'une résidence en solo de 236 concerts dans un petit théâtre de Broadway. Ce qui explique peut-être la facture plus épurée mais non moins lyrique de ces treize nouvelles chansons.



Le natif du New Jersey fait cap vers l'Ouest. Springsteen voulait rendre hommage à la pop californienne de la fin des années 60. Celle de Glen Campbell et Roy Orbison qu'il adorait gamin. Il lorgne aussi du côté de la country et du blues. Il y a moins de testostérone dans ce nouvel opus.

On y entend un Boss en grande forme vocale mais sans son E. Street Band. Ici, un déluge de cordes et de cuivres accompagne des morceaux dans lesquels il continue de dépeindre l'Amérique, celle d'hier. Ce nouveau disque, empreint de nostalgie, fait écho à ses débuts. Il y chante un couple de futurs parents, un auto-stoppeur embarqué par un père de famille puis monte à bord du "Tucson Train".

Bruce Springsteen fêtera ses 70 ans en septembre 2019 et retournera en studio, avec son groupe fétiche cette fois. Une nouvelle tournée mondiale est prévue pour 2020.

> Bruce Springsteen - Western Stars (Official Video) Date : 19/06/2019