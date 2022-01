Adele, Dua Lipa, Barbara Pravi, Ed Sheeran ... Quels sont les tubes de 2021 ?

L'année 2021 touche bientôt à sa fin. Si elle a été de nouveau marquée par l'épidémie de coronavirus, les gestes barrières, les tests PCR et le gel hydroalcoolique, 2021 a aussi réussi à nous faire danser et chanter. La musique est toujours aussi importante dans nos quotidiens et possède un fort pouvoir pour nous remonter le moral.

Alors, quels sont les tubes de 2021 ? Ceux que vous avez écoutés en boucle et chantés à tue-tête ? L'émission Bonus Track de ce 31 décembre avec Éric Jean-Jean, Steven Bellery et Pascal Amiaud de RTL, reviennent sur les musiques incontournables de cette année.

Côté chanson française, difficile de ne pas évoquer cette année 2021 sans Le Reste de Clara Luciani, Kiki de Julien Doré ou encore Voilà de Barbara Pravi. 2021 aura aussi été marquée par le retour du groupe ABBA avec Don't shut me down, pour revivre les années disco et se laisser enivrer par le parfum de la nostalgie. Et de l'autre côté de l'Atlantique et du Pacifique, les chansons de 2021 sont celles de Lil Nas X (Thats What I Want), Ed Sheeran (Bad habits), Dua Lipa et Angèle(Fever), Coldplay et BTS (My Universe) ou encore Adele (Easy on me).