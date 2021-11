Adele : avec sa voix méconnaissable, l'album "30" est une cruelle déception

30 est le quatrième album de la chanteuse britannique Adele et c'est une cruelle déception. Le premier single Easy On Me - envoyé en éclaireur le mois dernier - nous avait plutôt emballés mais il n'est pas du tout représentatif de l'opus. Installée à Los Angeles depuis plusieurs mois, Adele a quitté le label indépendant anglais qui a fait son succès pour la major Columbia et un chèque de 100 millions d'euros. C'est peut-être un détail pour vous, mais à l'arrivée, Adele livre son premier album américain dans sa couleur et sa production, très influencé par la RnB.

Adele, la plus belle voix au monde, gomme toute la splendeur de son instrument. Sa voix est très produite, régulièrement méconnaissable. La profondeur de sa voix, son relief, sa délicatesse : tout est passé à la moulinette. Quelques pas de côté vers le jazz, la soul ou le gospel auraient mérité d'être creusés.

Deux ou trois titres nous ont tout de même accrochés, comme Love Is A Game ou Hold On. qui est une réussite. Mais, quand l'album se termine, on s'interroge : où est l'émotion ? Où est la fragilité ? Où est l'élégance en 58 minutes ? Refrains bancals. Mélodies faibles. Alors, oui, Adele est triste, paumée, divorcée. Hélas, on ne s'identifie pas à cet exercice d'auto-apitoiement. À 33 ans, Adele a le mérite de se renouveler, d'aller ailleurs. Elle nous a laissé en bord du chemin...