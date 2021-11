ABBA publie "Voyage" : "Cette fois, c'est bien fini", confient Benny et Björn sur RTL

Quatre décennies après The Visitors, ABBA est de retour au rayon disques. Le groupe publie Voyage, son neuvième album avant un spectacle événement attendu à Londres au printemps avec les hologrammes des quatre Suédois. Les deux B : Benny Andersson et Björn Ulvaeus se confient dans Laissez-Vous Tenter. Benny Andersson, 75 ans le mois prochain, est le compositeur d'ABBA. Björn Ulvaeus, 76 ans, est le parolier. Avec Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad, ils ont façonné les plus gros succès des années 70. Plus de 300 millions d'albums vendus. Après une petite pause de quatre décennies, le quatuor magique revient.



Voyage est un disque qui est né pas à pas. Par petites touches. En 1999, un consortium avait proposé 1 milliard de dollars à la bande pour faire une tournée d'adieux et un nouvel album. ABBA avait poliment décliné. Cette fois, personne ne leur a rien demandé. C'est l'envie d'entendre leurs chansons en live une dernière fois qui les a titillés. Les quatre septuagénaires se voyaient mal remonter sur les scènes du monde entier. L'idée de créer des avatars les a emballés.

"Ça a été une sacrée aventure, excitante et amusante que de se retrouver à nouveau en studio à fabriquer dix chansons, reconnaît Benny Andersson. Tout a commencé il y a 3-4 ans. On était avec Björn, et on discutait : 'Si la tournée avait eu lieu pour de vrai, si on était parti en chair et en os ?', on aurait sûrement ajouté deux nouvelles chansons dans le concert. Peut-être qu’on devrait le faire ? On a appelé Frida et Agnetha et le plus simplement du monde elles ont dit : 'OK, faisons-le'. Et ça s’est passé comme ça ! Quand on a terminé les deux premières, on s’est dit : si on en fait deux autres, on pourrait peut-être sortir un mini-album ou quelque chose ? On a continué à écrire, à enregistrer sur une période de deux années. Et puis à la fin, on avait un album ! Rien n’est facile, mais c’était simple de travailler ensemble. On a tous fait ce qu’on savait faire.

"Après cinq chansons, qu’on tenait quelque chose, qu’un aperçu de ce que pouvait devenir l’album se dessinait, renchérit Björn Ulvaeus. On a dû écouter en boucle les chansons pour s’en persuader. C’est quand même une histoire incroyable, après quarante ans !"

Comme si c'était hier

À regarder "Comme si c'était hier" : Benny Andersson et Björn Ulvaeus se confient 01:01

Jamais les quatre membres d'ABBA ne s'étaient retrouvés, ensemble, en studio depuis 1982. Année de leur séparation où ils avaient enregistré quelques chansons. "C'était comme si c’était hier ! On était tous aux mêmes places qu’il y a quarante ans. On s’est assis autour du piano. On a travaillé les harmonies, les chœurs, raconte Benny Andersson. Et puis les filles ont commencé à chanter ! Elles ont été très rapides ! On ne leur a même pas demandé si elles étaient encore capables de chanter ! Björn et moi, on croisait les doigts… On n’a pas passé tant de temps en studio, peut-être dix jours d’enregistrement pur seulement.

"On savait que venir en studio et enregistrer, ce n’était qu’un début. Si nous n’avions pas été fiers du résultat, si ça n’avait pas été au niveau, on n’aurait rien sorti", explique Björn Ulvaeus. "Est-ce que c’est bien ? Moi je le crois. Je suis content du résultat. La seule question c’est : est-ce que c’était mieux hier ou aujourd’hui ? Ou est-ce pareil ? On verra bien !", reprend Benny Andersson

Dans ce disque, ABBA ressuscite sa formule gagnante. Ils ne sont pas tombés dans le piège de vouloir moderniser leurs sonorités à tout prix. Au contraire, Benny et Björn ont trouvé une ligne de crête entre l'ADN d'ABBA, une pop-disco jubilatoire et la production des années 2020. Et bonus, il y a même quelques moments suspendus comme avec I Can Be That Woman, la chanson de Voyage selon nous.

Des voix qui ne bougent pas

Ces quarante dernières années, les membres d"ABBA n'ont jamais cessé de faire de la musique. Frida et Agnetha ont sorti des albums solos. Le dernier enregistrement d'Agnetha date de 2013. Benny et Björn ont continué à écrire et composer, ensemble ou séparément. Benny a un groupe à succès en Suède, il a aussi sorti un disque instrumental chez Deutsche Grammophon. Toutes ces chansons du nouvel album d'ABBA sont-elles récentes ou y avait-il des fonds de tiroirs...?

"Just A Notion est un ancien enregistrement, raconte Benny Andersson. Elle a été créée en 1978. Et les voix que vous entendez sont de 1978. La musique, l’orchestre de 2021. C’est donc un mix. On aimait toujours cette chanson qui n’avait pas trouvé sa place dans un disque. Je ne sais pas pourquoi on ne l’avait pas sortie. Ça nous amusait de voir si les gens entendraient une différence avec les autres morceaux. Et il y a une autre chanson qui était là depuis quelque temps. 25 ans je dirais. C’est Ode To Freedom, du moins sa mélodie. Mais toutes les autres chansons sont arrivées récemment.

"La musique ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas d’où ça vient, continue-t-il. Je l’entends venir au loin, chaque mélodie a déjà une couleur dans mon esprit. Mais je n’ai jamais d’idée de paroles. Rien. J’envoie la mélodie à Björn. Et tout est envisageable, je ne sais jamais ce qui va me revenir. Et c’est dingue, dans 99% des cas, c’est toujours bien !"

À regarder Benny Andersson et Björn Ulvaeus sur le mystère de la "musique ABBA" 01:30

"On écrit des chansons ensemble depuis si longtemps ! C’est comme si je savais ce que Benny voudrait entendre, complète son acolyte. Le mot symbiose a été inventé pour nous. Je ne crois pas du tout en le destin. On ne pouvait pas le prévoir. Mais c’était écrit d’une manière ou d’une autre. Nos routes devaient se croiser. Rencontrer Benny, puis Frida et Agnetha c’étaient sûrement des coïncidences. Et c’était - presque - une coïncidence qu’on ait commencé à travailler en groupe. Bon, avec le recul, on se dit que ça devait absolument se faire. Mais je ne crois pas en ces conneries !



Just A Notion, avec des prises de voix de 1978 est l'occasion de constater que les voix d'Agnetha et Frida n'ont pas bougé tant que cela. Elles ont perdu un peu dans les aigües. Le travail des harmonies reste un fondamental de la signature ABBA. Chœurs en canon, enchaînements harmoniques assez complexes, on entend tout cela dans Voyage. Et même, à nouveau des ballades. De Fernando à The Winner Takes It All, ABBA a toujours su saupoudrer ses albums de morceaux plus calmes.

Spectacle futuriste et inédit

"Le spectacle Voyage arrive ! Et c’est très prometteur. Ça sera une expérience spectaculaire pour ceux qui viendront. Et un sacré coup de jeune pour nous ! Ça sera très joyeux. Et on prépare ça avec une grande légèreté. C’est un projet fantastique. J’aurais été triste de passer à côté. Hier soir, j’étais en train de m’endormir et je réfléchissais au sentiment que j’aurai en m’asseyant dans la salle le soir de la première. Voir les réactions des gens qui n’ont aucune idée de ce qui les attend !, s'interroge Björn Ulvaeus.



"La scène sera énorme. L’écran aussi. Les lumières très travaillées. Il y aura un vrai groupe sur scène de dix musiciens. Et on sera tous les quatre. Mais pas en chair et en os. Juste des versions digitales de nous. Mais comment expliquer ce que sera, c’est impossible car l’expérience sera inédite. Nous, on voit le show se monter étape par étape. Mais le public non. J’espère qu’on pourra aller à Londres voir les répétitions avant le mois de mai, peut-être en mars ? J’aurai 75 ans, et je me retrouverai face à mon double âgé de 34 ans ! Qu’est-ce que je vais penser ? Aucune idée. Vous vous voyez ouvrir la porte et tomber nez-à-nez avec votre double qui a quarante ans de moins ? J’ai le feeling que ce sera super, et si ça n’est pas le cas, on se sera bien marrés !", relativise Benny Andersson.



Ce nouvel album surprise, cette tournée et l'enthousiasme du public donneront-ils envie au quatuor suédois de continuer l'aventure et de créer de nouveaux albums et de nouveaux spectacles ? "Non merci…, conclut Benny Andersson dans un rire. Cette fois, c'est bien fini, terminé. C'est vraiment la fin".

L'album "Voyage" d'Abba Crédit :