Les Enfoirés dévoilent le titre de leur nouvel hymne

Les Enfoirés ont révélé vendredi 24 décembre le titre de leur hymne 2022, qui sera chanté à la fin des six spectacles prévus à Montpellier du 20 au 24 janvier prochain. Intitulée Il y aura toujours un rendez-vous, la chanson sera dévoilée le 10 janvier.

Pour son annonce, l'organisation caritative s'est saisie de ses réseaux sociaux et a accompagné sa publication Facebook d'une photo de Thomas Pesquet, au milieu de laquelle figure le sigle des Restos du Cœur. Le message publié, lui, ne dévoile qu'un seul indice : Jacques Veneruso est à l'origine des paroles et de la musique de ce nouvel hymne. Ce compositeur et interprète français a, par le passé, collaboré avec de nombreux artistes français reconnus comme Florent Pagny et Michel Sardou, souligne Ouest-France.

Après une série de concerts sans public en 2021 en raison de la pandémie, la troupe le retrouvera dans quelques semaines à la Sud de France Arena. Le coronavirus a cependant contraint la salle de spectacle à s'adapter en ne proposant que des places assises pour l'ensemble des représentations.