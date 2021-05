publié le 21/05/2021 à 13:09

Ils ne sont pas cinq, mais sept garçons dans le vent. BTS, le groupe de K-Pop de Corée du Sud aux millions de disques vendus a dévoilé ce 21 mai le clip de son nouveau titre : Butter. 9 mois après Dynamite qui a battu des records de vues sur YouTube, Butter est le deuxième titre chanté intégralement en anglais par BTS.

Et comme pour chaque nouveaux morceaux, Suga, J-Hope, Jimin, V, RM, Jin et Jungkook abordent un nouveau look et une nouvelle coupe. De quoi réjouir le cœur de leurs fans du monde entier, qui constituent les Armys. En quelques heures de diffusion, le clip qui alterne la couleur jaune du beurre et le noir et blanc, compte plus de 40 millions de vues. BTS continue ainsi sur sa lancée du succès et ne devrait pas tarder à établir un nouveau record avec Butter.

Par ailleurs, outre une référence au rappeur Usher, BTS rend hommage à ses fans dans la chanson : "Nous avons ARMY avec nous et nous le disons", chante le leader RM face à ses compagnons qui forment le mot ARMY avec leurs corps. Butter possède ce qu'il faut pour vous donner envie de chanter et de danser depuis chez vous. Un petit rayon de soleil dans cette semaine de la réouverture des lieux culturels et des terrasses en France, sous la pluie.