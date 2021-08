Barbara Pravi est l'invitée du Grand Studio RTL. Durant l'émission, l'artiste interprète 5 titres (Saute, Voilà, Le jour se lève, La femme, L’homme et l’oiseau), tous extraits de son premier album On n'enferme pas les oiseaux, sorti le 27 août dernier.

Le grand public a découvert Barbara Pravi avec Voilà le 22 mai lors de l’Eurovision où elle est arrivée en seconde place. Avec ce titre fort et émouvant, l'autrice-interprète donnait un avant-goût de son premier disque. La chanteuse, qui a longtemps écrit pour les autres dont Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi, ou Terrenoire, peut enfin se mettre elle-même en lumière.



Lubiana a succédé durant l'émission à Barbara Pravi. La chanteuse qui s'accompagne à la kora, un instrument de musique à cordes utilisé traditionnellement dans toute l'Afrique de l'Ouest a interprété deux titres : Mamy Nianga et Take me to Zion. Deux titres que l'on pourra retrouver sur son premier album Beloved qui sortira le 10 septembre prochain.