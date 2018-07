publié le 30/04/2017 à 00:34

C'est parti pour une nouvelle session de battles pour The Voice. Pour cette nouvelle soirée, les talents des quatre coachs : Zazie, Florent Pagny, Mika et Matt Pokora, ont rivalisé sur scène pour garder leurs places dans leurs équipes et la compétition. La semaine passée, c'est l'équipe de Mika qui avait ouvert le bal des festivités. Quatre artistes : JJ, Lisa, Lily et Vincent ont quitté la compétition, sous les applaudissements du public. Quant à Manoah qui était avec Zazie, elle a été repêchée par Mika.



La jeune Lucie, l'une des favorites du public, qui avait conquis les coachs pour sa reprise de James Brown : It's a Man's Man's Man's World, a affronté Syrine sur le titre Can't Feel My Face de The Weeknd. Nathalia de son côté était en compétition contre Valentin sur Je te pardonne de Maître Gims. La soirée a été fortes en émotions et en choix difficiles pour les coachs.

Lucie et Syrine démarrent la soirée avec une reprise de The Weeknd

Les deux benjamines de l'équipe de Florent Pagny ont démarré la soirée sur Can't Feel My Face de The Weeknd. La compétition est très serrée. Zazie, Mika et Matt Pokora sont tous les trois pour Lucie, tout comme Florent Pagny. Syrine très émue remercie alors son coach avant de quitter la scène et l'édition 2017 de The Voice. C'est ensuite au tour du compositeur Marvin d'entrer dans la battle contre Élise, tous les deux membres de l'équipe de Mika. Ils ont interprété Fast Car, la version de Jonas Blue et Dakota. Les coachs ont un peu de mal à les départager, puis Mika choisit de garder DeLaurentis et Will Barber interprètent après un titre d'

Alanis Morissette et Zazie décide de garder Will dans la compétition.



Valentin Stuff sauvé des éliminations, Claire est donc éliminée

Les deux talents de Matt Pokora ont chanté sur For me formidable de Charles Aznavour. Un très beau duo aux allures d'une scène d'un autre temps, qui a réussi à faire voyager le public. Après quelques minutes de tension, Matt Pokora a choisi de garder Ry'm le Strasbourgeois dans son équipe. Valentin Stuff a de nouveau conquis le public avec sa voix grave, qui rappelle celle de Grand Corps Malade. Si Nathalia est sauvée par son coach, Valentin Stuff est repêché lors du vol de talent permanent, l'une des nouveautés de la sixième édition de The Voice. Mais, en étant choisi par Zazie, cela signifie que Claire quitte l'aventure.

Color of Rice, Alexandre et Elsa ont conquis le public avec Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Alexandre est gardé par Zazie. Agathe et Lidia Isac, qui a participé à la dernière édition de l'Eurovision pour représenter son pays la Suède, entrent en scène. Vincent de son côté remporté sa Battle contre de Fonetyk & Dama et reste dans l'équipe de Matt Pokora.

Matthieu, Fabian, Marianne et Romain terminent la soirée

Pour terminer cette soirée, Matthieu et Fabian ont réalisé une belle prestation sur Aussi libre que toi de Calogero. Tous les deux membres de la team de Zazie, c'est finalement Mathieu qui retient l'attention de sa coach. Fabian a quand même remercié la chanteuse de lui avait offert une chance pour vivre son rêve. Marianne affronte Romain sur Un homme debout de Claudio Capéo et c'est la jeune femme qui reste dans l'aventure. Nico, qui a participé avec Matt Pokora dans la comédie musicale de Robin des Bois, fait aussi partie de cette dernière soirée dédiée aux Battles. Il reste ainsi dans l'aventure face à Kuku.