publié le 11/03/2017 à 23:01

C'est une séquence pleine d'émotions qui s'est déroulée sous les yeux des téléspectateurs de The Voice samedi 11 mars. Marvin a séduit les quatre coachs de l'émission de TF1 avec sa reprise émouvante du featuring entre Justin Bieber et DJ Snake, Let Me Love You, au piano.



Et malgré le discours touchant de Matt Pokora, qui l'a reconnu après l'avoir découvert grâce à Internet, le pianiste parisien a décidé de rejoindre l'équipe de Mika. Cela n'a pas empêché l'interprète de la comédie musicale Robin des Bois de venir sur scène, s'installer au piano, et accompagner le nouveau talent sur sa chanson Le Monde.



Quelques secondes d'émotions qui n'ont pas laissé les téléspectateurs de marbre. La prestation en duo a séduit les internautes. Certains espèrent même que Marvin sera le vainqueur de la sixième saison du télé-crochet musical.