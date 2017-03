publié le 18/03/2017 à 23:13

C'était un moment qui n'a laissé personne indifférent dans The Voice. Pour cette cinquième émission de la saison 6, Lucie a fait chavirer l'assistance et les coachs avec sa reprise de It's a Man's Man's Man's World de James Brown. À 17 ans, Lucie possède une voix puissante, portée par sa famille musicienne, comme elle l'a expliqué avant de monter sur la scène. Dès les premières notes de sa chanson, les coachs ont été impressionnés, voire troublés comme le déclare Florent Pagny, qui n'oublie pas non plus de mettre en avant son talent pour la coacher.



Il faut dire que Lucie a fait très fort et comme le dis Zazie, "tu montres que tu peux t'imposer dans ce monde d'hommes, comme le chantait James Brown". La pression est alors très forte pour Lucie, qui doit ensuite choisir le coach pour l'aider durant le reste de l'aventure de The Voice, qui a démarré il y a maintenant 5 semaines. Une fois l'hésitation passée, la jeune femme a décidé de rejoindre Florent Pagny.