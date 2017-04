publié le 20/04/2017 à 11:41

Lana Del Rey a fait une très belle surprise à ses fans. La chanteuse américaine vient de dévoiler une nouvelle ballade magnétique dont elle a le secret, extraite de son prochain album. Le titre s'intitule Lust For Life, et il s'agit d'un duo avec The Weeknd, l'un des chanteurs les plus courtisés du moment. Le Canadien a explosé en 2015 avec l'album Beauty in the Madness, mais surtout grâce à sa collaboration avec les Daft Punk sur I Feel It Coming et Starboy sortis en 2016. Lanal Del Rey et The Weeknd font voyager leurs fans dans un clip en noir et blanc sur les hauteurs de Hollywood.





C'est un duo romantique et sensuel qui est offert dans cette vidéo, diffusée depuis le 19 avril sur la chaîne YouTube de Lana Del Rey. La chanteuse a fait forte impression pendant le festival de Coachella en Californie, le week-end dernier. Elle continue de teaser son prochain disque qui doit s'intituler Lust For Life et dont la date de sortie est toujours inconnue.

En février dernier, elle avait dévoilé Love, le premier extrait de son cinquième album studio, très attendu par les fans, depuis Honeymoon en 2016. Quant à The Weeknd, l'artiste à la voix d'or, montre avec ce duo qu'il est l'un des artistes les plus vogues de sa génération après ses enregistrements avec Daft Punk, mais aussi le rappeur Kendrick Lamar.