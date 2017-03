publié le 19/03/2017 à 00:05

C'est une candidate de compétition qui a fait son entrée sur la scène. Lidia Isac, artiste moldave et ancienne candidate à l'Eurovision 2016 a réussi à entrer dans l'aventure The Voice. Lors de l'Eurovision l'an passé, Lidia Isac n'avait pas réussi à dépasser le stade des demi-finales avec son titre interprété en anglais : Falling Stars (Étoiles filantes). Elle avait alors terminé à la 17e place. Mais, cette année pour The Voice, elle a fait fort et a pu rejoindre l'équipe de Florent Pagny après sa reprise d'Ordinaire de Robert Charlebois.



C'est donc une candidate qui a déjà une carrière à l'internationale qui entre dans The Voice. Cette cinquième soirée aura donc été riche en émotions, après les prestations d'Ann-Shirley, Juliette, mais aussi Lucie. Lidia Isac n'est pas en reste.

Lidia Isac, née en Russie et qui a grandi en Moldavie, a démarré le chant en reprenant les titres phares d'Edith Piaf. Elle a ensuite poursuivi sa passion grâce à son professeur de chant, avant d'accéder sous les feux de la rampe avec l'Eurovision et maintenant The Voice.