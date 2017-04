Valentin Stuff sur la scène de "The Voice"

publié le 29/04/2017 à 23:18

La voix de Valent Stuff, qui ressemble à celle de Grand Corps Malade, a de nouveau fait craquer le public de The Voice 2017. Le jeune homme était en compétition contre Nathalia, lors de la dernière soirée dédiée aux Battles du télé-crochet musical sur TF1. Ils ont interprété Je te pardonne de Maître Gims. Mais, malgré sa voix envoûtante qui avait impressionné le public, il n'a pas été retenu par son coach Florent Pagny pour rester dans la compétition. Valentin Stuff a quand même bénéficié du vol de talent permanent et a été sauvé de l'élimination.



Le jeune chanteur a donc malgré lui éliminé Claire, qui avait remporté les Battles la semaine dernière. Valentin Stuff rejoint donc l'équipe de Zazie. "Pardon Claire (…) c’est aussi cette nouvelle règle qui (…) nous permet aussi de reconnaître la performance d’un talent. Peut-être que cette performance-là est plus prête que celle qu’on a pu voler au départ", a expliqué l'artiste.