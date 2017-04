publié le 29/04/2017 à 21:59

Elles sont les stars de l'équipe de Florent Pagny. Lucie et Syrine, 17 ans chacune et des voix transcendantes. Lors de la dernière soirée des Battles, les deux jeunes femmes se sont affrontées sur le titre Can't Feel My Face de The Weeknd, devant les trois autres coachs de The Voice : Mika, Florent Pagny et Zazie, sans oublier le public. Lucie, qui avait conquis le public avec sa reprise de James Brown, il y a quelques semaines, est l'une des favorites de la compétition. Quant à Syrine, sa voix grave est tout aussi appréciée.



Lucie et Syrine ont donc repris le titre électro de The Weeknd : Can't Feel My Face, qui a collaboré avec les Daft Punk sur plusieurs titres. Elles ont fait le show sous les applaudissements du public. Mais, c'est finalement Lucie qui poursuit l'aventure, après avoir été choisie par son coach Florent Pagny, mais aussi Zazie, Mika et Matt Pokora. Syrine, très émue, a tenu à remercier son coach pour l'avoir accompagnée.