publié le 23/04/2017 à 00:27

Mika et ses talents ouvrent le bal de cette deuxième série des battles. Et le chanteur pop lance sur scène JJ et le trio The Sugazz s'affronter sur Fiche le camp, Jack, de Richard Anthony. Et les trois femmes prennent vite le dessus sur JJ sur cette version française de Ray Charles. "C'était digne de Broadway, à l'américaine. Les Français ne savent pas faire ce que vous venez de faire", s'enflamme un Florent Pagny conquis. Sans suspense, The Sugazz rafle la première confrontation de l'émission The Voice, samedi 22 avril. JJ, qui n'est repêché par aucun coach, fait ses adieux au public.



Emmy Liyana et Dilomé prennent le relais. Les protégés de Zazie confrontent leurs tessitures sur l'air de L'Aigle noir, de la mythique Barbara. Les deux prestations sont "très fortes", confie Mika, ce qui rend le choix d'autant plus difficile pour leur coach. Après avoir longuement hésité, Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes, de son vrai nom, opte pour Emmy Liyana. Mais Dilomé trouve du réconfort en rejoignant l'équipe de Matt Pokora.

C'est justement Matt Pokora qui envoie ses protégés sur le ring de TF1. Lisa Mistretta, Lily Berry et Karla se jaugent sur Bang Bang d'Ariana Grande, Jessie J et Nicki Minaj. Séduit par les différentes prestations, le Strasbourgeois préfère néanmoins celle de Karla. Les deux autres compétitrices ne sont pas sauvées par les coach. Elles ne poursuivent pas l'aventure. Candice Parise et R'Nold clôturent cette première série de battles de haute volée. L'écurie Pagny entre en scène sous l'électro cadencée de David Guetta et Zara Larsson. Et c'est R'Nold qui s'en sort le mieux. Candice Parise est la quatrième artiste à faire ses adieux, ce samedi 22 avril.

La deuxième et dernière série de battles est marquée par les prestations très remarquées d'Hélène et Manoah de la team Zazie. Elles se mesurent sur Les filles d'aujourd'hui, de Vianney et Joyce Jonathan, après avoir eu la chance de rencontrer les deux artistes. Avec sa voix si particulière, Manoah a "vraiment touché" Mika. C'est pourquoi malgré sa défaite, elle est repêchée par l'interprète de Relax.

Autre moment fort : l'opposition entre Andrea Durand et Vincent. L'exercice est particulièrement stressant puisque les talents de M. Pokora doivent interpréter N'importe quoi, un morceau de... Florent Pagny ! "Ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait", reconnaît l'auteur-compositeur. Si Vincent démarre sur les chapeaux de roue, il est vite rattrapé par la justesse vocale d'Andrea. Matt Pokora ne s'y trompe pas. Vincent quitte définitivement le télé-crochet. La suite au prochain épisode !