publié le 11/03/2017

"Une signature tellement précise dans la voix", complimente Mika. À 16 ans, Manoah a rejoint les candidats de The Voice 2017 avec sa reprise énergique de Man Down de Rihanna. Une voix très particulière qui a séduit Zazie et Matt Pokora lors de la 4e soirée des auditions à l'aveugle, samedi 11 mars 2017.



Celle qui s'inspire de la chanteuse Billie Holiday a même reçu un cœur de la part de Matt Pokora pour tenter de la convaincre de rejoindre son équipe plutôt que celle de Zazie. "Ne me le rends pas en miettes", lui a-t-il demandé. Son timbre a également séduit les internautes qui l'ont majoritairement trouvée "atypique", "une merveille", "particulière" et même "la plus belle voix de toutes les saisons de The Voice réunies".

Il faut dire que lorsqu'elle parle, sa voix fait penser à celle d'un enfant et se transforme dès qu'elle fait vibrer ses cordes vocales. Manoah choisit finalement de rejoindre l'équipe de Zazie, brisant ainsi le cœur de Matt Pokora.

Nan alors cette fille elle ira loin, elle est adorable, sa voix est super atypique, nan vraiment elle fait partit d'mes chouchou #TheVoice — Larousse (@Mawwie62) 11 mars 2017

Le décalage entre la voix de manoah chanté et parlé c'est dingue elle tue #TheVoice — ¿¿athilde (@mathilderg1) 11 mars 2017

J'suis amoureuse de Manoah de the Voice, genre vraiment elle est trooop mignonne, et sa voix chantée mais mama ¿¿ #TheVoice @nikosaliagas — Morgane Bkrt (@Morgane_Borkert) 11 mars 2017

Manoah tu as la plus belle voix de toutes les saisons de The Voice réunies

J'aime ta voix vraiment c'est une merveille — Blanc (@Gallavich02) 11 mars 2017