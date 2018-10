publié le 15/10/2018 à 12:00

Ils n'ont jamais caché leur amitié. Le rappeur Booba et le footballeur Karim Benzema se connaissent depuis des années et s'apprécient énormément. Il était alors normal pour le Duc de Boulogne de convier le Madrilène à son concert, samedi 13 octobre 2018, à Paris La Défense Arena. C'est devant pas moins de 40.000 personnes que l'ancien international tricolore a effectué une entrée triomphale sur scène aux côtés de Booba et de ses amis.



"On est là comme jamais, faites du bruit ce soir", a lâché l'artiste de 41 ans, avant de continuer : "Trois Ligue des Champions, quatre Ligue des Champions, on est ensemble numéro neuf de Madrid", sous une salve d'applaudissement. Vêtu d'un pull à capuche noir avec écrit "Pirates" [signe distinctif du rappeur, ndlr], l'athlète de 30 ans a filmé la scène avec son téléphone portable et partagé des vidéos sur son compte Instagram.



Dosseh, l'un des proches de Booba, a même poussé le vice plus loin en s'affichant avec un maillot de l'équipe de France de football, estampillé deux étoiles et floqué du nom du joueur avec son traditionnel numéro neuf [celui que Benzema porte avec le Real de Madrid]. Karim Benzema s'était montré d'un soutien sans faille à l'égard de Booba lors de son altercation avec Kaaris, à l'aéroport d'Orly mercredi 1er août 2018.