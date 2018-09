Booba traite Karine Le Marchand de "pauvre cloche" sur Instagram

publié le 05/09/2018 à 15:47

Ils n'ont visiblement pas le même humour. Karine Le Marchand et Booba se sont querellés sur Instagram. La raison ? Une blague faite par l'animatrice de M6 qui n'a pas été du goût du rappeur. Dans une story Instagram, publiée dans la soirée du lundi 3 septembre, la présentatrice de L'Amour est dans le pré s'est moquée de la bagarre de Booba et Kaaris, qui avait eu lieu le 1er août 2018, à l’aéroport d'Orly.



Deux des chatons de l'animatrice se battent dans une très courte vidéo. Amusée par la situation, Karine Le Marchand écrit en légende : "Booba et Kaaris...", le tout en déclarant à haute voix : "Mais, on n'est pas à Orly".

Alerté et vexé par cette vidéo, le rappeur a répondu le lendemain. "Dis ça à ton ex [Joey Starr et Karine Le Marchand ont entretenu une relation pendant quelques mois, ndlr], le crackers qui a quatorze condamnations pour violences sur femmes et animaux, pauvre cloche", a-t-il écrit, en reprenant la vidéo de l'animatrice de chez M6.



Booba s'en est pris à Karien Le Marchand sur Instagram Crédit : Capture d'écran Instagram/Compte Booba

"J'ai que ça à foutre de suivre tes stories"

Très remontée, la sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, a répondu par message privé à l'artiste : "Ce n'est que de l'humour, franchement cher monsieur, je ne suis pas dans vos histoires et il me semble que je ne vous manque pas de respect... Si vous suiviez mes stories, vous verriez que je n'attaque personne. Donc pauvre cloche, je ne l'accepte pas et je pense que vous devriez reconsidérer vos propos".



Ce à quoi Booba a répondu : "J'ai que ça à foutre de suivre tes stories, je ne prends pas de crack moi", accompagné du mot-dièse"#welcometothesal" [sorte de Gimmick que le rappeur utilise à chaque chanson].

Karien Le Marchand a répondu à l'attaque de Booba via un message privé Crédit : Capture d'écran Instagram/Compte Booba